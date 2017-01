El Pami garantizó el servicio de farmacia en Salta

De visita en la redacción de InformateSalta, Gadys Moisés, la titular del Pami contó cómo es la actual situación entre la prestadora y las farmacias, también dialogó respecto a los avances que hubo en el tiempo de atención, el cual generó muchas quejas. Además hizo referencia a las colonias de vacaciones, un servicio destinado a mejorar la salud de abuelos.

A continuación un resumen de la entrevista, para ver el material completo podes entrar en nuestro canal de YouTube.

¿Queremos saber cuál es la situación de las farmacias y la obra social y si el servicio está garantizado?

El Pami ha prorrogado hasta el 31 de enero el convenio con la industria de la farmacia. No tenemos inconvenientes en las farmacias, por ahí hay alguna información que nosotros no le damos curso por cuanto no sabemos si es verás o no. Lo cierto es que los servicios para nuestros afiliados hoy están trabajando normalmente.

Las farmacias se quejan de que el volumen de deuda es bastante amplio ¿Se ha logrado reducir?

Acá hay que hacer otra aclaración. La industria de la farmacia y el Pami son los que hacen la negociación nosotros tenemos información del nivel central que la deuda vieja, porque cuando asumió el doctor Regazzoni, encontró un Pami con muchas deudas millonarias hicieron un convenio que venció el 31 de diciembre y en ese convenio se regularizó el pago y esta nueva gestión no ha generado denuda, así que en principio con la industria farmacéutica no habría ninguna deuda exigible





Otra de las principales quejas que hemos recibido del Pami era la lentitud en la atención al público ¿se ha logrado agilizar esto?

Hemos mejorado, quizás no hay tanto mérito porque siguen esperando, pero desde que asumimos la gestión teníamos esperas de dos horas la fuimos reduciendo a una hora y medio, una hora veinte y ahora estamos en 30 y 40 minutos. Estamos tratando de mejorar en ese aspecto.

Han comenzado las colonias de vacaciones ¿dónde pueden ir los afiliados a anotarse y en qué consisten estas actividades?

Es una actividad que solo tiene beneficios, no tiene ninguna contraindicación para nuestros afiliados. Tenemos cuatro colonias acá en Salta, también tenemos en el interior en distintos lugares que nuestros afiliados puede elegir de acuerdo a la cercanía de su domicilio; tenemos una en Tres Cerritos, otra en calle Vicente López, en Caseros.

Finalmente, Moisés agradeció “a las farmacias tanto al Colegio de Farmacéuticos presidido por la farmacéutica Marcela Ruiz como el Colegio de Propietarios de Farmacias, conducido por el ingeniero Puló, siempre en Salta han tenido una sensibilidad especial cuando las dos primeras veces no se adhirieron al paro y en la tercera los afiliados en Salta podían tener su medicación oncológica, las tiras reactivas y realmente hicieron muchísimo para nuestros afiliados