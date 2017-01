Temen venganza tras el homicidio en Norte Grande

El domingo un joven murió en el barrio Norte Grande, en la zona sudeste de la ciudad. Fue atacado y acuchillado por una patota mientras caminaba junto a una amiga en la Avenida Felipe Varela. Tras el hecho, los vecinos temen venganza.

Alicia Galván, vecina de la zona, consideró que los enfrentamientos se endurecerán aún más con la muerte y manifestó sentir miedo de salir de su casa. “No se puede pasar por la avenida. Nadie puede salir tranquilo, tenes que salir agachada y ni mirarlos,” contó la señora a Somos Salta.

Además, dijo que pese a que la policía tiene conocimiento sobre la situación, no actúa de la manera en la que debería hacerlo. “La policía ahí está, no les dice nada. Ponen banderas, usted tiene que salir por el medio de los autos para poder cruzar, porque no es dueño de decir que va a pasar por la vereda. Tocan bombo, gritan, hacen lo que quieren,” manifestó.

Por el hecho, ya son dos los detenidos e imputados por homicidio simple. Sin embargo, el temor acecha la barriada.