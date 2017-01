Ragusa pierde un jugador clave

Ricardo Gómez sufrió rotura de meniscos en su rodilla derecha y será intervenido quirúrgicamente en estos días. El experimentado jugador tendrá dos meses inactivos y se perderá los partidos de play-offs, de la segunda etapa del torneo Federal “A”.

El plantel continua la pretemporada y concentrado en un hotel céntrico. Los entrenamientos son en doble turno. Almuerzan todos juntos y luego descansan y cada uno se va a su casa. El técnico ya comenzó a probar el equipo que pondrá ante Zapla en la primera fecha del campeonato y que será de visitante. En la práctica formal de fútbol que dispuso, Ragusa.

Cesar More ocuparía el lugar del lesionado, Ricky Gómez en el sector izquierdo. Ante esta situación, Raúl Gorostegui volverá a tener su oportunidad de ganarse un lugar entre los titulares. Los once para el debut sería: Mulieri, Fara, Albornoz, Cárdenas y Gorostegui; Litre, López, Giménez y More; Ibañez y Balvorín.

El Santo jugara mañana su primer amistoso, ante San Martín de Tucumán, en Palpalá. Dos partidos están planificados, el primero con el equipo titular y después con conjunto alternativo. También esta previsto otro amistoso, con Mitre de Santiago del Estero, la próxima semana.