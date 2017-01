Alud en Jujuy: “Hay tres metros de barro sobre un sector de la ruta”

Todo comienza de nuevo para cientos de pobladores de Volcán y Tumbaya, las localidades más afectadas por el alud en Jujuy. Muchas familias perdieron todo por el lodo que invadió sus viviendas.

“Estamos trabajando para reconstruir el normal funcionamiento de la población. Todos los equipos del COEP (Centro de Operaciones de Emergencia Provincial) están trabajando intensamente. Desde el Ministerio de Desarrollo se está trabajando con los centros de evacuación para que la gente tenga una calidad de vida”, indicó a InformateSalta el Coordinador General de Emergencias de la vecina provincia, Alejandro Cooke.

Ayer, el gobernador Morales junto a funcionarios visitaron las viviendas afectadas y dialogaron con los damnificados. “Con la Brigada se está recorriendo toda la zona alta porque hay viviendas en esos lugares, para ver si sufrieron daños, qué perdidas tuvieron. Por el momento no tenemos denuncias de desaparecidos. El chofer que había sido arrastrado con el colectivo ya fue rescatado, está fuera de peligro, pero lamentablemente tenemos dos fallecidos”, manifestó Cooke.

En las zonas más afectadas se está desarrollando un intenso trabajo para desagotar el agua y el barro que ingresó a las viviendas, y asistiendo a las familias que perdieron todo y que no tienen alimentos para subsistir.

“Se está brindando una solución momentánea llevando alimentos y todo lo que haga falta. Las ayudas de la comunidad son recibidas y distribuidas por el Ministerio de Desarrollo ya que ellos están haciendo relevamientos para ver las necesidades, hay un gran equipo de trabajo”, explicó el coordinador.

Sobre la situación en la ruta, Cooke informó a InformateSalta que desde la cuesta de Bárcena hasta Purmamarca está cortada. “Hay tres metros con tres metros de lodo, no se ven los postes de luz. Desde Vialidad informaron que se va a habilitar en un período no menor a dos días, pero creemos que va a demorar más. Además hay que esperar que no llueva porque el barro se tiene que secar”.

Cooke dijo que “no es momento para venir al enero Tilcareño” ya que por la ruta sólo podrán transitar camiones de vialidad y aquellos que trasladen donaciones para los damnificados.

Con respecto al alud, el coordinador explicó a InformateSalta que fue tomado por sorpresa: “Vino del lado este de las montañas, es totalmente natural, no hay forma de frenarlo. Fue realmente tomado por sorpresa. Como habíamos tenido un alud de menor magnitud hace 5 años teníamos previstos un sistema de alarma de emergencia que funcionó porque cuando empezó a bajar agua de la montaña las personas abandonaron las casas y se fueron a alguna zona alta. Podríamos haber tenido cientos de víctima”.