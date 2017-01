La FIFA ordenó que los problemas de la AFA, los resuelva la propia AFA

Por un lado se intentará lo mas preciado: conseguir un candidato con aceptación consensuada. No todo resultará claro como se intentará mostrar. Las estrategias preelectorales suelen echar un nombre a la superficie, justamente para que "muera antes de nacer". Y muchos nombres que no se desean seran echados al viento. Por el contrario, el mañual ha enseñado que aquel que surgiera de la decantación silenciosa será o podría ser el candidato emergente. Todos los apellidos que surjan de un potencial candidato a otro candidato es para que éste último no llegue.