Alud en Jujuy: Perderlo todo, el panorama en Volcán es desolador

Las calles llenas de barro, desoladas. Entre las piedras que obstruyen el paso se asoman los pobladores de Volcán, Jujuy, donde un alud causó graves daños y se cobró la vida de dos personas. Allí se asoma Antonia Cachambi de Vargas, tiene lodo en la cara y se cubre con un abrigo y un gorro de lana, es lo único que le quedó. Lo perdió todo.

Se paró frente a las cámaras de un canal local llorando y dijo: “Entró toda el agua a mi casa, soy sola, no tengo nada ahora, no puedo entrar a mi casa”. Explicó que intentó abrir la puerta pero el peso del agua y el barro se lo impidieron.

Antonia se sinceró y confesó que no quería abandonar su casa, vio que todos corrían y gritaban. “Vino el intendente (Darío Chañi) y me sacó y ahora no se puede entrar. Desde la ventana me pidió que salga. Ahora ya no tengo nada, ni ropa”, sollozó.

Efraín Ortega, vecino de Volcán acusó al gobierno por no realizar el mantenimiento de los caudales. “Ya no nos podemos lamentar, únicamente renegar con los políticos de turno. Nosotros también somos argentinos, somos jujeños”, fueron sus palabras.

“Da pena ver todo el pueblo de Volcán así. No teníamos esto desde el año 45. Ojalá el gobierno deje de pensar en el Dakar, a nosotros como quebradeños no nos interesa, no nos deja ningún beneficio. Este pueblo tiene historia, pero ahora es nada más que piedra y lodo”, se lamentó.

En Salta se juntan donaciones para ayudar a las familias afectadas, agua, alimentos no perecederos y ropa son las prioridades de la gente, a pesar de que lograron liberar un camino precario en la zona para llevar víveres y medicamentos, la situación es preocupante.

Las lluvias no cesaron y el barro sigue estancando en el pueblo, no pueden moverlo y los daños materiales son casi totales.