Alud en Jujuy: En Volcán las pérdidas son totales

La situación en Tumbaya y Volcán sigue siendo delicada tras el alud de barro que sorprendió a sus pobladores la mañana del lunes. InformateSalta dialogó con el comisionado Hugo Mamaní quien contó detalles de la tragedia.

“Yo soy el comisionado de Tumbaya, también sufrimos inundaciones, Volcán está a 7 kilómetros de distancia, y la zona está muy afectada. El principal problema que tienen es que el lodo ha entrado a las viviendas y en algunos lugares está hasta la mitad de la casa hay gente que ha perdido el 100% de sus pertenencias”, explicó.

Como si no fuera poco ver la desolación del lugar, el comisionado anunció que los pobladores de Volcán no tienen agua potable. “En este momento están sin agua porque el acueducto que va de Tumbaya se cortó en la zona de Coruro, creo que la luz medianamente la están reestableciendo, pero siguen incomunicados no hay ni telefonía fija ni celular”.

Cuadrillas de bomberos, policías, personal de Defensa Cilvil y el Ejército trabajan en el lugar para poco a poco llevar un poco de normalidad. También se organizan para realizar un censo poblacional.

Tumbaya también sufrió daños

“Nosotros, aquí en Tumbaya, tenemos prácticamente un 90% del pueblo que se ha anegado lo que generó numerosos problemas edilicios. Dos casas se derrumbaron y dos o tres a punto de caerse”, dijo Mamaní.

En el lugar montaron un centro de evacuados donde la prioridad fue proteger la vida de la gente. “Estamos brindando contención y alimentando a las familias afectadas. También enviamos víveres a Purmamarca y Tilcara que quedaron desabastecidos por el corte de ruta”.