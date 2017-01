Robo en el Aeropuerto: Llegó a destino con su valija abierta y sin su dinero

Una situación desagradable y desesperante vivió una joven salteña, que abordó un avión de Aerolíneas Argentinas en Salta y al llegar a destino, la provincia de Córdoba, se dio con que le habían robado su dinero, joyas y otros elementos de su valija.

Mabel Parrón, su madre, contó que su hija al notar que su equipaje venía por la cinta transportadora con los candados abiertos, se comunicó con ella inmediatamente. “Nos llamó desesperada de que veía que venía la bandeja con los candados abiertos y se da con que no tenía nada. Tenía 16 mil pesos, dos juegos de bikinis y otras cositas más,” dijo a FM Profesional.

Tras lo sucedido, las autoridades del aeropuerto le sugirieron que radique la denuncia correspondiente debido a que no era la primera vez que ocurría algo similar. “La gente como va a vacacionar no quiere tomarse el trabajo de estar haciendo denuncias, perdiendo tiempo. Entonces siempre queda en la nada, pero en este caso no,” expresó la señora.

Al reclamar a la empresa, la respuesta realmente fue insólita “nos dijeron que hagamos la denuncia por Internet, que ellos no pueden hacer nada,” a lo que la familia decidió que al momento de recoger a la damnificada en su regreso, exigirán las filmaciones de la cámara de seguridad del aeropuerto.

“A mí la plata no me interesa, sé que no se la va a recuperar, ni las cosas de oro, ni la ropa, ni nada, pero a mí lo que me interesa es que se sepa lo que está pasando acá en Salta,” manifestó finalmente Mabel.