Económicamente feliz, un taller para aprender a tener el control del dinero

Johana Vélez, Mariana y Celeste Borigen, organizadoras del taller económicamente feliz coinciden en que las personas “podemos tener un manejo del dinero que sea saludable”. En la redacción de InformateSalta compartieron los pormenores del encuentro que se realizará el 20 de enero en el salón Forum.

“Este taller va a llevar a los participantes a tener el control de su dinero. Todo el tiempo nos estamos preguntando por qué la plata no me alcanza, por qué tengo deudas. Muchos de nosotros no sabemos para donde se fue nuestro dinero, por eso es necesario tomar el control del mismo”, detalló la economista Johana.

Utilizando técnicas de programación neurolingüística para lograr el objetivo del encuentro, Mariana explicó que “El origen de las crisis financieras primero son deudas emocionales, vamos a explicarle a las personas como funcionamos, porque si estamos endeudados con las tarjetas también estamos endeudados emocionalmente y cómo cortar con esos lazos de deudas a partir de sencillas técnicas. Podemos tener un manejo del dinero que sea saludable”.

El encuentro que tendrá una duración de seis horas, con cupos limitados ya que trabajan de forma personalizada con cada asistente, tendrá un espacio para hablar acerca del propósito. “Encontrar el propósito de nuestras vidas es abrir una puerta para la prosperidad”, comentó Celeste, quien aseguró que se trata de uno de los puntos más importantes del encuentro.

Para aquellos que no saben de qué se tratan las técnicas de programación neurolingüística, las profesionales explicaron que se trata de “sencillas técnicas que se aplican al cerebro de las personas para ir soltando y producir cambios a corto plazo pero de manera permanente. Se pueden acompañar procesos que son físicos y psicológicos”.

Finalmente explicaron que no se trata de cuánto dinero ganas las personas sino de cómo son administrados esos recursos.

Para mayor información pueden comunicarse al +573016594235 o 156855534 o 156855548 o neurotraininig@gmail.com