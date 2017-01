Tiago padece ileostomía y necesita ayuda para mejorar su calidad de vida

Vanesa Gardel es la madre de Tiago, un menor de 4 años que hace más de tres meses se encuentra internado el hospital de Rosario de Lerma, conectado a un sonda por el que se alimenta.

“Hace un año a mi hijo lo trasladaron al hospital Materno Infantil de Salta para que lo operen por una herida en el estómago. Después de la operación mi hijo vivía con dolor de estómago, todo lo que comía le caía mal. Estuvo mal durante un año y en el hospital de Rosario no sabían que tenía por lo que lo vuelven a trasladar a Salta. Le hicieron otra operación y el cirujano me mostró un hilo de barbijo que le habían dejado en la primera operación”, contó Vanesa a InformateSalta.

Según el relato de la mujer, cuando terminaron con la segunda operación, el cirujano le contó que el hilo de barbijo se había podrido dentro del estómago y que había perjudicado los intestinos. “Ahora mi hijo tiene ileostomía, que son los intestinos afuera. Lo trajimos a Salta para que le salven la vida y ahora está peor”, expresó.

Vanesa y Tiago

La mujer es madre soltera y tiene otro bebe de un año. Viven en una pieza muy precaria con techo bajo de chapa, sin baño adecuado y cocina a leña. Tiago ahora se encuentra permanentemente internado en el hospital de Rosario ya que ella no puede brindar las condiciones y comodidades en su casa para que él se estabilice.

“Hablé con un abogado para ver qué podía hacer pero en el Hospital Materno Infantil tienen incompleta la historia clínica de Tiago, en ninguna parte figura que le dejaron un hijo en el estómago. El abogado me dijo que yo no voy a poder hacer nada, además no tengo plata”, sostuvo a InformateSalta Vanesa.

Un pieza acondicionada es lo que necesita principalmente para poder tener a Tiago en su casa, con su familia. “Él está en una habitación con un montón de niños que tienen otras enfermedades, en el estado que tiene se puede contagiar de cualquier cosa y empeorar”, lamentó Vanesa.

Sí querés colaborar con Tiago podés comunicarte al 387 155 612 954