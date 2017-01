“Hemos vendido millones y millones de anillos a través de una foto", asegura Vanesa Durán

"Nunca supe en lo que me metía, ni siquiera hoy sé en qué me meto porque todos los días me embarco en cosas nuevas", cuenta Vanesa Durán, que comenzó revendiendo joyas en 1994 en Chaco y hoy tiene la empresa de venta por catálogo más grande del país. Bautizó como "emprendenvendedoras" a su fuerza de venta directa que alcanza las 20.000 personas y proyecta que en el 2020 sean 150.000. "Aprendí de mis padres que la elección de ser independiente es una de las mejores", reflexiona.

Derribar los mitos de la industria fue, según su experiencia, una decisión acertada. "En su momento joyas por catálogo no se vendían, tenía un montón de gente que se dedicaba al rubro y me decían 'No va a haber una mujer que te compre un anillo sin probárselo'. Hoy hemos vendido millones y millones de anillos a través de una foto", asegura.

En la empresa definen a las emprendenvendedoras por tener "alma de vendedora y corazón emprendedor". Una de ellas, Sandra Paz, ocupa el puesto de "regional independiente". Acerca de elegir esta manera de trabajar, asegura: "Emprender es el mejor estilo de vida para mi. Es manejar tus tiempos, comprometerte con tus sueños y saber que todos los días te tenés que levantar y tenes que hacer. Pero hacer para vos, con pasión, con ganas, con responsabilidad. Porque si no, el resultado no viene".

Según la fundadora de la organización "ningún emprendedor es exitoso si no sabe vender su producto. Todos los inversores lo buscan". Se define como una "defensora acérrima de la venta directa" y dice que el país está cerca de poder lograr una profesionalización de la labor. "Hay más de seis millones de personas trabajando en venta directa. Es una opción y una elección de vida", explicó.

Las características personales de la fundadora impactan en su fuerza de trabajo y se muestran leales a su empleadora. Es el caso de Eliana Buongiorno, otra regional independiente de la organización, quien se siente agradecida con su jefa: "En mi casa no había para comer y se acercaban mis quince. Mi mamá empezó a trabajar en Vanesa Durán, se enfocó, creció un montón y se llenó la heladera a partir de eso. Además, se hizo la fiesta tal como yo quería, mi mamá le mandó una invitación a Vanesa, pensando que por ahí era una persona super ocupada y no iba a poder asistir".

Para Durán, la profesionalización de su organización es el hito más importante de su trayectoria. "Entender que para ser internacionales había que profesionalizarla. Hubo muchas cosas que dolieron, muchos quiebres...", relata. Sin embargo, le permitió tener datos concretos de la fuerza de ventas, indicadores precisos, contratar profesionales y comprar tecnología adecuada.

La empresa se expandió internacionalmente cuando desembarcó en Brasil en 2014. "Nunca había tenido la valentía de entender que mi empresa podía cruzar las fronteras. Se dio la oportunidad de conseguir estos socios en Brasil y que hoy me están potenciando con las ganas de que se repita el éxito de Argentina. Brasil será el día de mañana nuestra central para salir a todo el mundo", plantea Durán.