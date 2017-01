Foro de Negocios de Davos: 10 principales aspectos

El próximo marte comienza la Reunión Anual 2017 del Foro Económico Mundial, que se celebrará hasta el viernes 20 de enero. "Davos girará en torno a la idea de que la única manera de abordar los grandes retos es dialogar con todos los grupos de la sociedad y con todos los miembros de la comunidad internacional. Este es un modelo que permite la interacción entre todas las partes interesadas, y el Foro cree que es tan relevante hoy como lo fue en 1971, cuando se celebró la primera Reunión Anual", manfiestó su creador, el economista, Klaus M. Schwab.

1 ¿ Que es Davos?

Es una villa de ski que se hizo muy conocida por sus sanatorio, donde los enfermos de tuberculosis buscaron una cura en el aire fresco y despejado. Está ubicada en los Grisones, el más oriental, el más extenso y el menos poblado de los 26 cantones de Suiza. La novela de Thomas Mann de 1924, The Magic Mountain, se escribió en Davos. En la misma década Albert Einstein dio conferencias en una cumbre filosófica allí. La temperatura media en enero es de -5 grados centígrados, y el foro se encuentra a más de dos horas en tren desde el aeropuerto más cercano,

2 ¿Por qué se eligió Davos para hacer este Foro Económico Mundial?

El Foro Económico Mundial fue fundado en 1971 por Klaus M. Schwab, un profesor de economía alemán, en Suiza, Además de asambleas, el Foro genera una serie de informes de investigación e involucra a sus miembros en iniciativas específicas de cada sector. El World Economic Forum, (WEF) o también llamado Foro de Davos es una fundación sin fines de lucro con sede en Ginebra y reúne anualmente en el Monte de Davos en Suiza. Allí se reúnen los principales líderes empresariales, los líderes políticos internacionales y periodistas e intelectuales selectos para analizar los problemas más apremiantes que afronta el mundo; entre ellos, la salud y el medio ambiente desde 1991. El Foro también organiza la "Asamblea Anual de Nuevos Campeones" en China y una serie de asambleas regionales durante el año.

3 ¿Qué ha logrado Davos hasta ahora?

En 1988, la firma de la "Declaración de Davos" entre Grecia y Turquía evitó que dos naciones fueran a la guerra. En 1992, luego de ser liberado, Nelson Mandela estrechó la mano del presidente sudafricano FW de Klerk que fue un momento clave del final de la era del apartheid. GAVI, una alianza mundial para vacunar a los niños en las zonas más pobres del mundo, fue lanzada públicamente en Davos en 2000. Apuntan a varios objetivos, desde limitar el cambio climático a ayudar a los líderes empresariales a impulsar la paz en Oriente Medio.

4 ¿Qué temas se trataran en la reunión?

Se centrará en cuatro desafíos clave de liderazgo para 2017: fortalecer la colaboración mundial, revitalizar el crecimiento económico, reformar el capitalismo y prepararse para la Cuarta Revolución Industrial, un gran salto impulsado por la era digital, que está transformando nuestra forma de vivir y trabajar. Esto, según los organizadores se hará a través de un programa en el que más de la mitad de las 400 sesiones se centran en la inclusión social y el desarrollo. El tema principal de esta reunión es "Liderazgo responsable y receptivo".

5 ¿Quiénes asistirán?

Un tercio de los 2.500 participantes proceden de fuera de Europa y América del Norte, mientras que hay otro tercio que representará a grupos de interesados fuera de las empresas y el gobierno, lo que hace a Davos más diverso. Además de las delegaciones gubernamentales de más de 70 países, incluyendo a todos los países del G20, la reunión de este año contará con la presencia de António Guterres, nuevo Secretario General de las Naciones Unidas. La reunión será inaugurada por el presidente de China, Xi Jinping, quien estará acompañado por la delegación más grande de funcionarios chinos desde que el país participó por primera vez en una Reunión Anual en 1979.

6 ¿Quienes son las autoridades?

Helle Thorning-Schmidt, directora ejecutiva de Save the Children International, es uno de las co-presidentes de Davos. Los otros cuatro co-presidentes, que dirigirán las discusiones y darán una conferencia de prensa al principio y al final de la reunión son: Brian Moynihan, presidente y director ejecutivo de Bank of America; Sharmeen Obaid-Chinoy, un documentalista ganador de un Oscar cuyo trabajo impulsó al gobierno de Pakistán a endurecer la legislación contra los asesinatos de honor; y Frans van Houten, presidente y director general de Royal Philips. Desde Raed al Saleh, fundador del grupo de rescate voluntario White Helmets de Siria. Este año, la reunión incluirá a Shaping Davos, una iniciativa para conectar con jóvenes líderes de 20 ciudades de todo el mundo para abordar las preocupaciones de la generación de los millennials.

7 ¿A que figuras famosas se premiaran?

La cantante colombiana Shakira recibirá durante el próximo Foro Económico Mundial el premio llamado Crystal Award, "como reconocimiento a su compromiso con el desarrollo temprano de los niños", un premio que reconoce a personalidades de todos los ámbitos que constituyen "ejemplos de liderazgo". A los 18 años fundó la fundación Pies Descalzos, que ha creado seis escuelas en Colombia. Este año también recibirán este premio la violinista alemana Anne-Sophie Mutter, muy activa en la educación musical, y el actor estadounidense Forest Whitaker.

8 ¿Quienes son los funcionarios argentinos que asistirán?

Los ministros de Hacienda, Nicolás Dujovne; de Relaciones Exteriores y Culto, Susana Malcorra; de Educación, Esteban Bullrich, y de Producción, Francisco Cabrera, se reunieron para coordinar las actividades que mantendrán en el Foro Económico Mundial de Davos, que se celebrará desde el martes en Suiza.

9 ¿Que empresarios Argentinos estarán?

Eduardo Elsztain (IRSA), Marcelo Mindlin (Pampa Energía) y Marcos Bulgheroni (Pan American Energy) realizarán cada uno en distintos días un desayuno en el que estarán presentes por los menos dos ministros argentinos y Sebastián Bagó de Laboratorios Bagó organizó una cena.

10 ¿Cómo se puede seguir diariamente el evento de negocios?

Se transmitirán en vivo las sesiones claves y ruedas de prensa como webcasts en http:wef.ch/espanol. Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn, Google+ y YouTube, seran los canales en la redes sociales y se publicaran más de 100 publicaciones en la plataforma web, Agenda. Se podrá hacer preguntas en directo a los participantes de Davos en Facebook Live.

En la 47 edición del Foro de Davos, participarán mas de 400 oradores en 130 paneles. Será en los Grisones, el más oriental, el más extenso y el menos poblado de los 26 cantones de Suiza, en una edición en la que se analizarán los liderazgos necesarios para afrontar los desafíos globales. Habrá más de 2.500 participantes de casi 100 países intercambiarán ideas en más de 400 sesiones. También expondrán periodistas y editores principales del Financial Times, The Economist, The New York Times, la BBC, The Wall Street Journal, France 24, Euronews, Thomson Reuters, CNN, Time, Bloomberg y Foreign Affairs, entre otros. Algunos de los economistas expositores inscriptos son Joseph Stiglitz, Kenneth Rogoff, Ricardo Hausmann y Lawrence Summers.