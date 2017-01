La mala costumbre de estacionar sobre la vereda

Sea por falta de espacio, por comodidad o indiferencia, muchos utilizan las aceras como verdaderas playas de estacionamiento. Sin embargo, no se trata solo de una cuestión de respeto sino también de una infracción a la ley de tránsito.

Pese a que existen ordenanzas y reglamentaciones que ponen límites a la usurpación del particular sobre el espacio público, está claro que muchas veces esto no se cumple, a tal punto, que según consta en un informe de 2015, se ha vuelto una de las faltas más comunes entre los conductores de la ciudad de Salta.

Según dio a conocer un vecino en exclusiva a InformateSalta, durante el fin de semana, una motocicleta estuvo estacionada en plena vereda de calle Balcarce casi esquina Santiago del Estero por más de 4 horas.





Poco le importó afectar la circulación de los transeúntes, y sobre todo de las personas con discapacidad que se mueven en sillas de ruedas, quienes debieron descender a la calzada para poder cruzar, con todo el peligro que ello significa. “Todo aquel que pasaba por ahí tenia que bajar a la calle”, contó.

Ya sea por falta de espacio, para evitar robos, por comodidad o indiferencia, hoy por hoy no es raro encontrar autos y motos mal estacionadas. Sin embargo, no se trata solo de una cuestión de respeto sino también una infracción a la ley de tránsito, que establece, entre otras cosas, que no se debe estacionar sobre la senda para peatones o bicicletas, aceras, rieles, sobre la calzada, y en los diez metros anteriores y posteriores a la parada del transporte de pasajeros.

