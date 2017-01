Vecinos de Santa Lucía piden seguridad

Aseguran que intentaron secuestrar a una niña y que en la Comisaría 8 no tienen personal ni patrullero.

Los vecinos del barrio Santa Lucía decidieron tomar las calles para hacer sentir su reclamo. A una sola voz piden seguridad. Sergio Ginard, uno de los voceros de la zona denunció que “están sucediendo cosas muy graves, en cualquier momento pueden raptar a alguien y no va a aparecer nunca más”, dijo en diálogo con Radio Vos. El hombre hizo referencia a un intento de secuestro ocurrido hace algunos días.

“La familia de la nena de 5 años, que casi fue secuestrada por un hombre en motocicleta ya denunció todo. La inseguridad en Santa Lucía es grande”, sostuvo.

Concentrados en el puente nuevo del barrio, los vecinos reclamaron la presencia del secretario de Seguridad para que les den una respuesta. “La Policía no nos dio soluciones por eso nos estamos movilizando, porque todo esto sigue impune”.

Aseguraron que no es la primera vez que realizan un reclamo masivo, a pesar de eso no lograron los cambios esperados. “Ahora el barrio está lleno de policías parece sitiado, yo no sé si es para intimidar o qué, pero siempre es lo mismo, pasa algo ellos aparecen, se mueven dos o tres días y después desaparecen”, dijeron.

Finalmente dijeron que van a tomar las medidas necesarias para que la situación que aqueja a cientos de familias tenga un cierre definitivo.