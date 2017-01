Macri habló: "El cambio climático nos sigue pasando factura"

En la primera conferencia del año, el presidente Mauricio Macri anticipó que declarará la emergencia en las zonas afectadas por la inundación, confirmó que impulsara un cambio en el régimen penal juvenil, endurecerá los controles migratorios para evitar que "ingresen al país extranjeros con antecedentes penales".

El mandatario anunció que va a "declarar la emergencia" por las inundaciones en Santa Fe y contó que ya se han comunicado con el gobernador Miguel Lifschitz, aunque mostró cautela al señalar que no se quiere "apresurar a decir cuál es la dimensión" de las pérdidas.

"Estamos para asistir con todas las herramientas que tengamos. El cambio climáticos nos sigue pasando factura y la dimensión de las pérdidas es muy grande", reconoció.

Consultado sobre la posibilidad de modificar el régimen penal juvenil, respondió: "Nos merecemos un debate constructivo. Hemos sufrido el avance sistemático de la violencia y tenemos que debatir las mejores soluciones".

En este sentido, se refirió a la liberación del menor involucrado con el crimen de Brian Aguinaco y dijo: "La resolución de la Justicia era la posible, pero nos dejó un sabor amargo a todos".

En su primer contacto con la prensa en 2017, defendió la promovida reforma de control migratorio, al advertir que "no" permitirá que "el crimen siga eligiendo a la Argentina para venir a delinquir".

"Necesitamos articular con los demás países para saber quién es quién y no actuar después de que sucedió. Lo primero que tenemos que lograr es actuar preventivamente. En esa relación con otros países, poder decir: 'Señor, acá me informan que usted tiene estos antecedentes penales y, bueno, acá no es bienvenido'", argumentó Macri.

Y enfatizó: "Yo soy hijo de inmigrantes y necesitamos seguir recibiendo gente que quiera construir esa Argentina que soñamos. Pero también por falta de acción no podemos permitir que el crimen siga eligiendo a la Argentina como un lugar para venir a delinquir".