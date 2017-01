Corsos: Las agrupaciones quieren volver a la avenida Ibazeta y al Martearena

Faltan sólo cuatro días para la primera noche de los corsos en la Avenida del Carnaval. Sus organizadores anunciaron que el desentierro del carnaval se desarrollará el sábado 21 y no el viernes 20 cómo se había anticipado. En tanto que el domingo 22 será la primera jornada de desfile.

Luis Vaca, uno de los principales voceros de la organización y presidente de la Asociación de Agrupaciones Carnestolendas, a través de un comunicado explicó: “Estamos trabajando a full en el corsódromo de Avenida del Carnaval. En estos momentos nos encontramos montando las luminarias, las tribunas y el sonido. Queremos que el público vea el espectáculo cómodamente sentados en tribunas y o sillas, muy buena luz, para que aprecien el colorido que despliegan los pasistas y un gran sonido”.

Con respecto al inicio del corso, indicó: “Tuvimos que cambiar el día del desentierro del carnaval y también la primera jornada de desfile. La modificación se debió a que las lluvias pasadas hizo que los operarios se retrasaran en el montaje, por eso el desentierro se llevará a cabo el sábado 21 a las 20 y no este viernes como se había anticipado”.

Por otra parte, Vaca manifestó su enfado con los funcionarios municipal: “Mi molestia no es contra las agrupaciones que componen la asociación Albahaca, sino contra las autoridades municipales que no respetan y no cumplen con el convenio firmado”.

El dirigente remarcó: “Nos sacaron de la Ibazeta y a los de CoMuyCa del Martearena. Nos pidieron que unamos esfuerzos las dos asociaciones y que juntos construyamos un gran corsódromo para los salteños en la Avenida del Carnaval. A cambio nos prometieron, figura en el convenio, no autorizar otros corsos en el ejido capitalino. El convenio que rubricamos con la municipalidad finaliza en el 2019 y si ellos no respetan el convenio, nosotros volveremos a nuestros respectivos lugares, la Ibazeta y Martearena”.

Las Asociaciones, CoMuyCa y Agrupaciones Carnestolendas, hicieron formalmente el pedido de volver a sus viejos y exitosos circuitos carnestolendos: “Hace varias semanas atrás presentamos una nota pidiendo volver a la Ibazeta y al Martearena respectivamente. La respuesta fue negativa por parte de la autoridades municipales, si ellos no respetan y no cumplen, entonces nosotros tampoco podemos seguir adelante con este convenio”, finalizó Vaca.