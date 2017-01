Parra: “No hay amenazas que se inunde el pueblo de Guachipas”

El intendente de ésa localidad se refirió a la preocupación de los lugareños por un posible desborde del río. “En los últimos 4 años el río no tuvo grandes crecidas. No tenemos una situación crítica”, dijo Parra.

Recientemente los guachipeños manifestaron su preocupación por posibles inundaciones en el pueblo debido por desbordes del Río Guachipas. Denunciaron que no se realizó un buen trabajo de encauzamiento y dragado. Según el intendente de la localidad, no es posible que eso ocurra ya que, de acuerdo a estudios realizados, no habría amenazas de desbordes.

“En los últimos 4 años el río no tuvo grandes crecidas. No tenemos una situación crítica de que se vaya a inundar el pueblo, quizás se pueden inundar algunos caminos de entrada hacia el dique, pero no hay riesgos”, dijo a InformateSalta Néstor Parra.

Río Guachipas crecido. Foto: Nuevo Diario

Sobre la situación hídrica de Guachipas, Parra manifestó: “Hicimos un plan en base a lo que analizamos que hace falta realizar para proteger al pueblo. Tenemos dos complicaciones principales, el puente de acceso a Guachipas y el pueblo en sí. Presentamos un proyecto que elaboramos con ayuda del personal de Recursos Hídricos, donde para hacer un buen trabajo se necesitaba una inversión cercana a los $22 millones de pesos”.

En éste sentido, el intendente señaló que la provincia no puede destinar ese monto. “El secretario de Recursos Hídricos nos informó que de los recursos que podía destinar la provincia nos correspondía sólo 500 mil pesos, que es nada”.

Con el dinero destinado se trabajó en proteger primero el puente y quitar los sedimentos para que no sufra efecto de tapón, “se trabajó del puente 300 metros agua arriba y 200 metros agua abajo. También se trabajó en la desembocadura de un río peligroso, hicimos unos 200 metros más ahí”, explicó a InformateSalta Parra.

Con respecto a la máquina con la que cuenta la municipalidad de Guachipas, Parra dijo que no la recibieron a modo de regalo sino que debieron pagarla. “Se necesitan $4.500 de combustible por día para hacerla trabajar. Hay veces en que la hacemos trabajar con contratistas para poder mantenerla. Los vecinos que limitan con la costa del río saben que nosotros les facilitamos la máquina para hacer los trabajos de defensa pero sólo les pedimos que ponga el combustible, no se les cobra el chofer ni el trabajo, sólo el combustible”, manifestó el intendente.

Finalmente, Parra señaló que el puente resistirá algunos años más, “pero es como vivir en una agonía”.