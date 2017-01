Una joven denunció la presencia de caballos muertos en el Río Arenales

Una joven utilizó su cuenta personal de Facebook para mostrar una triste y dolorosa situación: “Sé que no son linda fotos me canse me enviarlas a todos lados para que se tome conciencia con la gravedad de estos casos”, escribió adjuntando fotografías donde se observa a dos caballos muertos, en estado de descomposición en un basural a la vera del Río Arenales.

La denunciante además aclaró que llamó al 911 para poner en conocimiento de la situación pero aseguró que no le “dieron bolilla”. Al mismo tiempo opinó que “parece que a las personas que los utilizan no les importa, mientras lucren no necesitan más”.





La publicación se viralizó rápidamente y a través de comentarios explicó la situación en la que los encontró. Lo sucedido despertó indignación por parte de usuarios que no tardaron en dejar plasmada su opinión, también hicieron referencia a la importancia de buscar a los dueños para sancionarlos.

Además del impacto que genera ver a los animales en el lugar, se trata de una contaminación a un río en el que a pesar de haber informado que está contaminado, muchos salteños utilizan para refrescarse de las altas temperaturas.