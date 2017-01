Imputarían a Cristina por las denuncias contra Stiuso

Cristina Kirchner sumaría otro problema en Comodoro Py indicó La Nación. El fiscal Guillermo Marijuan planea imputar a la ex mandataria por "abuso de autoridad en concurso de falsa denuncia", tras analizar la transcripción de una escucha oficial en la que la ex presidenta pregunta por las causas abiertas contra el ex director general de operaciones de la SIDE, "Jaime" Stiuso .

Cristina Kirchner

Según reveló anoche el canal Todo Noticias, el fiscal había solicitado la intervención del teléfono del ex titular de la AFI Oscar Parrilli en una causa que investiga su presunta inacción para encontrar al ex prófugo Ibar Pérez Corradi. En ese marco, conoció una conversación del ex funcionario con Cristina en la que la ex presidenta le solicita: "Empezá a buscar todas las causas que le armamos (a Stiuso)". Enseguida la ex presidenta aclara: "No que le armamos, que lo denunciamos". Parrilli responde que son ocho las denuncias que le "hicieron" al ex espía.

La nueva imputación contra Cristina recién se activará tras la feria judicial de enero. La conversación que complica a la ex mandataria se dio días después de que LA NACION publicó una entrevista exclusiva con Stiuso, en la que el ex espía tildó a Cristina de ser una "mujer loca" que "ya no tiene poder".