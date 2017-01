Robaron la prótesis de un joven en Villa Palacios

“Se llevaron a la Cholita”, difunde Emilio por las redes sociales. Así denominaron a su pierna ortopédica entre sus amigos y conocidos. Sucede que el joven pertenece a una banda de rock local y convirtió a su prótesis en un personaje estrella.

“Hace 11 años me falta una pierna. Ahora tengo 31 pero a los 20 me hicieron una amputación por un tumor. Ahora no estaba usando la prótesis porque por el calor y la transpiración me lastima”, contó el joven a InformateSalta.

Cuando tenía 10 años sufrió una quebradura, pero nunca se recuperó del todo ya que luego derivó en el tumor que obligó a que le amputaran la pierna. “Ahora camino con las muletas, ya estoy acostumbrado porque las usé casi 20 años”, sostuvo.

Hace casi dos años se mudó a un departamento en la última etapa de Villa Palacios, block 45, atrás de la Rural Salteña. Allí es donde ingresaron a robarle.

“La prótesis es algo que es muy difícil de vender porque sólo la podría usar alguien exactamente igual que yo, con el mismo peso, talla, la misma altura de la pierna, el mismo tamaño de muñón”, explicó Emilio y agregó que las prótesis hoy cuestan alrededor de 60 mil pesos.

Si bien hizo una exposición en la policía, Emilio prefirió lanzar una campaña entre sus amigos y a través de las redes para que lo ayuden a encontrar a La Cholita. “A mi mamá le desvalijaron dos veces la casa y la investigación nunca termina en nada, por eso vamos a hacer una campaña entre amigos. Quizás alguien a quien se la ofrezcan o vea que la están vendiendo pueda avisarnos”, sostuvo a InformateSalta.

“No es una pierna cualquiera, tiene su historia y su estigma. Es la prótesis que le tiramos a Mollo (cantante de Divididos) en varios recitales”, recordó el joven.

Según indicaron en las redes sociales, habrá una recompensa para quien la devuelva o informe quién la tiene.

Fotografías: Hernán Puppi