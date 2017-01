Obama recibe a Donald Trump en la Casa Blanca antes de la asunción

"¡Todo comienza hoy! Los veo a las 11 para la jura. ¡El movimiento continúa, el trabajo comienza!". Este fue el primer tuit del día de Donald Trump , y quizá el único hasta que en unas horas se suba al escenario especialmente montado en una de las afueras del Capitolio de Washington para jurar ante la Biblia y confirmarse así como el suceso de Barack Obama , como el 45° presidente de Estados Unidos, publicó La Nación.

It all begins today! I will see you at 11:00 A.M. for the swearing-in. THE MOVEMENT CONTINUES - THE WORK BEGINS!