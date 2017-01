También en Buenos Aires: La Marcha de las Mujeres protestan frente a la embajada de EE.UU.

La Marcha de las Mujeres, que se realiza en Washington en repudio al nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también tiene lugar en Argentina: un grupo de mujeres, y también algunos hombres, protestan frente a la embajada de EE.UU. con carteles contra el mandatario.

El objetivo de la marcha, según sus participantes, es enviar el mensaje a Trump y al Congreso estadounidense, controlado en las dos cámaras por su Partido Republicano, que los derechos de las mujeres y de los grupos sociales minoritarios deben ser respetados.

Los manifestantes de la versión porteña de la marcha, compuesta por ciudadanos norteamericanos y algunos argentinos, portaban carteles similares a los que se veían en Washington: "Not my president" (No es mi presidente); "Love trumps hate" (el amor vence al odio).

Además, alguno vinculaba a Trump con el presidente Mauricio Macri, y criticaba a ambos.