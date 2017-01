Los padres de Brian Aguinaco se reunieron con el presidente Macri

La madre de Brian Aguinaco, el chico asesinado en el barrio Flores en vísperas de Navidad, habló luego de visitar a Mauricio Macri el último viernes en la Quinta de Olivos y se refirió a la decisión del juez Enrique Velázquez de liberar al sospechoso de asesinar a su hijo.

"El Presidente me dijo que el juez podría haber tomado recaudos para retener al menor. Y me dijo que una parte siempre se termina enojando. Muy triste que seamos nosotros pero no me voy a quedar quieta con el tema del juez", sostuvo.

La familia de Brian radicará una denuncia en el Consejo de la Magistratura contra el juez de Menores Nº 7 que el 10 de enero decidió liberar al menor de 15 años y enviarlo en un vuelo a Perú, para que quedara al cuidado de sus abuelos que residen en ese país. "Le voy a hacer una denuncia también porque está diciendo que hay un asesino y está suelto. Me lo dijo con otras palabras pero me lo dijo", agregó.

En declaraciones a Radio Mitre, Eliana contó que el presidente Mauricio Macri le aseguró que presentará el proyecto para bajar la edad de imputabilidad pero que cree que en el Congreso no lo van a aprobar para hacerle la contra. "Él va a sacar el tema de la ley pero no le van a dar los votos porque hay diputados y senadores que no la van a votar porque son de otro partido político, y para hacerle la contra no le van a votar el proyecto", indicó.

La madre de Brian aclaró que lo que le dijo Macri sobre la votación no fue como una excusa y remarcó que él se comprometió y le dijo que lo van a hacer. "No lo vi como que se quiso lavar las manos. Yo sé que nos va a apoyar", sostuvo.





El caso Brian

Brian Aguinaco fue baleado en la cara en la tarde del sábado 24 de diciembre, en la esquina de Rivera Indarte y Asamblea, en el Bajo Flores, a pocas cuadras del acceso a la villa 1-11-14, cuando dos mujeres caminaban por la calle y fueron sorprendidas por dos ladrones en moto, uno de los cuales se bajó armado y las amenazó para que le entreguen sus carteras.

En medio del forcejeo, apareció el auto en el que viajaban Brian y su abuelo; uno de los ladrones disparó contra el vehículo y el balazo dio en la cabeza del chico de 14 años que falleció días después.

Como autor del disparo fue identificado un menor de 15 años, quien con la ayuda de su madre -de nacionalidad peruana y con arresto domiciliario por una causa de drogas- escapó hacia Chile donde lo esperaba su padre, de la misma nacionalidad y también con antecedentes penales.

El joven quedó rápidamente a disposición de los tribunales argentinos, pero pocos días después fue liberado sin poder ser juzgado y enviado a Perú, a disposición de sus abuelos. El caso no solo desató reclamos frente a la comisaría de Flores sino que abrió un debate sobre la baja de la edad de menores para ser penalizados.

El Gobierno convocó a una comisión de juristas, legisladores y asesores sociales para crear un proyecto para modificar la ley sobre el régimen penal juvenil, en donde se busca bajar la edad de imputabilidad, hoy fijada en 16 años.