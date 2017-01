Racing e Independiente mudan el clásico de Avellaneda a Salta

Racing e Independiente se enfrentarán mañana en un partido válido por el Torneo de Verano en una nueva edición del clásico de Avellaneda, pero que se llevará a cabo en la provincia de Salta, en medio del triangular del que también participa Atlético Tucumán.

El encuentro se llevará a cabo en el estadio Padre Martearena de Salta a partir de las 22.10, será controlado por el árbitro Patricio Lousteau e irá televisado en directo por la señal deportiva de cable Fox Sports.

Racing viene de igualar 1-1 ante Gimnasia y Esgrima La Plata en Mar del Plata en un partido que debió ser suspendido a los 41 minutos del primer tiempo a raíz de una lluvia torrencial que hubo en la ciudad balnearia.

Durante la semana el entrenador Diego Cocca supervisó tareas tácticas y de pelota parada pensando en el clásico y se estima que el mediocampista Marcos Acuña será de la partida en el once titular.

Acuña no pudo jugar frente a Gimnasia La Plata debido a que sufrió una sobrecarga en el recto y en el oblicuo del abdomen izquierdo y en ese partido por la derecha estuvo Gastón Díaz mientras que por la izquierda jugó Santiago Rosales.

En caso de que Cocca decida poner al ex Ferro, será para que ocupe su lugar por la banda izquierda y con la permanencia de Díaz por la derecha, por lo cual Rosales estará en el banco de relevos. .

Holan pone a los titulares, pero no definió si jugará Vera. .

Independiente viene de igualar 0-0 ante Atlético Tucumán por la Copa Provincia de Salta y el técnico Ariel Holan dispuso que para enfrentar a Racing jueguen la mayoría de los habituales titulares.

De todas maneras aún no confirmó el equipo debido a que no definió si en la zona de ataque estará Diego Vera, quien es pretendido por Lanús, o si jugará Christian Ortíz aunque no se descarta que coloque a Domingo Blanco o a Gastón Togni. .

Las siguientes son las probables formaciones de los equipos y otros detalles del partido:

Torneo de Verano-Copa Provincia de Salta

Racing-Independiente

Estadio: Padre Martearena (Salta)

Árbitro: Patricio Lousteau.

Hora de inicio: 22.10 - TV: Fox Sports.

Racing: Agustín Orión; Iván Pillud, Miguel Barbieri, Sergio Vittor, Pablo Álvarez; Marcos Acuña, Diego González, Luciano Aued, Gastón Díaz; Gustavo Bou y Lisandro López. DT: Diego Cocca.

Independiente: Martín Campaña; Damián Martínez; Gustavo Toledo, Víctor Cuesta, Nicolás Tagliafico, Emiliano Rigoni; Maximiliano Meza, Diego Rodríguez; Martín Benítez, Germán Denis y Christian Ortíz o Diego Vera. DT: Ariel Holan.