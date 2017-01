El mejor trabajo del mundo lo tiene una mujer salteña

lma Vilte estudió la licenciatura en Bromatología, en la Universidad Nacional de Salta, y antes de recibirse entró por una pasantía a la Cervecera Salta. Eso fue hace casi 14 años y hoy es respetada y reconocida por los 21 trabajadores que tiene a su cargo.

"Yo tenía 26 años y vivía con mi papás en una casita del mismo barrio (20 de Febrero). Cuando se abrió la convocatoria por el convenio entre la UNSA y la cervecera yo me anoté para la pasantía y mi papá (Ricardo) estaba entre expectante y sorprendido. Entré de pasante y a los 9 meses me hicieron efectiva. Nunca pensé que me quedaría tantos años y que realizaría mi actividad profesional acá", le dijo al diario El Tribuno.