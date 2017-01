En plena misa, malvivientes ingresaron a un templo y robaron a los fieles

“Hubo pánico. Todos estaban nerviosos. Nunca habíamos vivido una situación así”, señaló Kelly, uno de los misioneros de la iglesia mormona ubicada en Álvarez Condarco al 200, en Villa 9 de Julio. Ayer al mediodía, dos asaltantes entraron cuando unas 50 personas llevaban adelante la Reunión Sacramental, el equivalente a la Misa católica.

Según se pudo saber, los dos asaltantes -de alrededor de 30 años cada uno- ingresaron por el pasillo del costado, pasaron por el frente de una cancha de básquet y en la entrada al edificio se pusieron a discutir. Al parecer, uno de ellos no estaba convencido de cometer el asalto y el otro lo apremiaba. Poco después, ingresaron a los gritos. Uno de ellos llevaba una escopeta en la manos. Algunos de los testigos señalan que su cómplice tenía una pistola. Todas las víctimas creen que los dos intrusos estaban bajo los efectos de alguna droga.

Según Kelly y su compañero Told, la escena no duró más de cinco minutos. Los delincuentes les dijeron a todos que no se movieran y que entregaran el dinero y los celulares que llevaran consigo. Sin embargo, cuando tuvieron unos 10 teléfonos y una cantidad de dinero que no se pudo especificar, salieron corriendo.

“Fue un momento difícil. Solemos tener casos de asaltos a los misioneros, sufrimos muchos asaltos, pero en la calle. Nunca adentro de la Iglesia”, advirtió Kelly, que es oriundo de California, en la costa oeste de Estados Unidos. Told, por su parte, vino a Tucumán desde Idaho, en el norte estadounidense. Ambos señalaron a este medio que jamás imaginaron que dos asaltantes osaran irrumpir una ceremonia religiosa para asaltar a la gente. Cuando los ladrones huyeron, los fieles rezaron una oración y dieron por terminada la reunión.

De inmediato llegaron varios policías de la comisaría 10° hasta el lugar. Ellos estuvieron a cargo de las primeras pericias y de recoger tanto las denuncias como los testimonios. Por el momento, la única información con la que se cuenta es la descripción que hicieron las víctimas de los ladrones.