Detienen a un policía destituido con 728 dosis de  cocaína

El hecho, según relata El Tribuno, se produjo en el barrio 20 de Febrero de esta ciudad durante el fin de semana. Una joven de 29 años, apartado de la Policía salteña, golpeó de manera salvaje a su concubina, luego que ésta sospechara que tenía droga. La joven preguntó qué ocultaba y el ex policía se puso furioso, comenzó a golpearla y amenazarla.

El sábado temprano, él había llegado borracho, más tarde Sandra Elena Arias de 26 años, lo vio subir en un silla y sacar del cielorraso una bolsa, que al consultarle de que se trataba el sujeto comenzó a darle golpes de puño en la cabeza, la espalda y las piernas. En consecuencia, hicieron que la mujer cayera al suelo donde, el ex policía, siguió pegando patadas en el cuerpo de la mujer. "Hija de p... me hacés meter preso y no te salvás, te voy a cagar matando", le gritaba a la vez que golpeaba a su concubina. Ella, comenzó a gritar para que su hermana, quien alquila una pieza en ese mismo inmueble, pudiera escuchar y salvarla.





Por algunos segundos, el sujeto detuvo su furia y se metió al baño, la joven valiente lo encerró y llamó al 911. Al notar que su pareja alertaba a la Policía, Iván Vázquez (29) agarró una pesa que estaba en el interior del baño y comenzó a golpear la puerta, logró romperla y al salir se encontró con personal policial del sector 5 que llegó al lugar.

Fue detenido y se le secuestraron 728 dosis de cocaína, además de elementos de fraccionamiento. Quedó a disposición de la Fiscalía Penal 5.