“Cuando quede embarazada me di cuenta que era lo mismo que su papá”

En diálogo con FM Cielo, Yamila relató lo sucedido ayer en el B° Hernando de Lerma. “Ayer estaba sentada fuera de mi casa, en lo de mi amiga con mi hija y con la de ella. Hablando de lo más bien veo pasar una moto del pasaje, que pensé que era mi hermano pero era el papá de mi hija. Me venía apuntando con el arma en la cara y me hace un tiro. No sale porque se trabó, cuando me quiero parar para agarrarla a mi hija, me tira otro tiro, no sé donde habrá dado el tiro pero me apuntó a mí” expresó la joven.

Luego del altercado, la joven logró llegar a su casa junto a su hija y activó el botón antipánico. En consecuencia, se desplegó un operativo policial en la zona con el objetivo de tomar su declaración y luego lograr detener a Gabriel Herrera (h). Sin embargo, de acuerdo al testimonio de Yamila, la fiscal no autorizó el allanamiento de domicilio para lograr la detención.

“El me hizo un tiro se trabo, el segundo si salió pero no me pego, era para matarme. Hace un año y dos meses que estoy separada pero sus amenazas es que no me va a dejar vivir tranquila no quiere verme con nadie porque sino me va a matar” continuó.

Yamila tiene una hija de un año y 9 meses junto al hijo de “Chirete” Herrera y debido a denuncias por violencia de género se encuentra con orden de restricción y con un botón antipánico. Una situación similar, sucede con la primera pareja del joven con quién tiene una hija de 4 años. “Marisol tiene más de 20 denuncias porque ella le tienen terror a él” sostuvo.

La joven de 25 años lo había conocido en el 2015 durante una visita al río con amigos. “Cuando estaba embarazada recién supe lo que era, parecía un buen chico pero después me di cuenta que era lo mismo que su papá. No me deja ni ir a comprar sin que me vieran. Pone de escudo a las nenas para no dejarnos vivir tranquilas. Esperamos una orden de restricción para nuestras hijas” concluyó.

El joven Gabriel Herrera fue conocido luego que su padre matara por segunda vez a una mujer mientras se encontraba privado de su libertad. Esta fue la primera nota que brindó a los medios, en aquel momento. Mirá