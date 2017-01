Llegó la ayuda para los hermanitos que perdieron a su papá tras el alud

Alertados sobre la difícil situación que atraviesan once hermanitos luego del fallecimiento de su papá en el alud ocurrido días atrás en la zona de Pascha, ubicado en medio de los cerros, en el departamento de Rosario de Lerma, desde la subsecretaría de Emergencia Social, se comprometieron a brindar ayuda.

Edith Cruz, a cargo del área, en diálogo con InformateSalta, indicó que mañana una asistente social visitará a la familia Quipildor para realizar un informe detallado y brindar una ayuda económica. “Van a ser asistidos económicamente durante seis meses”, señaló.

La funcionario agregó que la familia está integrada por hijos mayores, de 26, 27, 19 y 18, y después menores de 11, 10 y unos mellizos de 4 años. “Desde el primer momento colaboramos con mercadería y elementos de primera necesidad, ahora estamos trabajando en la contención”, dijo.

No obstante, aseguró que si bien la familia sufrió la pérdida de su jefe de hogar, único sostén, no tuvo pérdidas materiales, es decir, ropa, alimentos, etc. “Hay que ayudarlos en todo lo que sea alimentos, y vestimenta para los niños, ya que son cosas que no va a poder comprar ahora la mamá sin el sostén por un buen tiempo”, manifestó.

Por otro lado, destacó que algunas familias ubicadas sobre la ruta nacional 51 también afrontan inconvenientes. “A ellos se le brindó la contención en alimentos de primera necesidad, colchones de una plaza, frazadas, alimentos, y algunos elementos de limpieza”, expresó.

Finalmente, sostuvo que hicieron llegar a la gente de Abra la Cruz elementos de primera necesidad, vinculados principalmente a alimentos, colchones, frazadas y agua.