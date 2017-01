Terrible historia de Kiara, la chica trans de Despedida de soltero

Kiara Acosta fue una de las concursantes que cosechó más comentarios en Twitter durante el estreno de Despedida de solteros el domingo a la noche.



Si bien la producción del programa a cargo de Endemol decidió no revelar su condición de mujer trans, rápidamente el dato fue circulando en las redes sociales, hasta llegar a las portadas de los sitios más visitados.



Lo que nadie reveló, hasta ahora, es la dura historia que Kiara tuvo por cómo se sentía. "Yo no me sentía gay y no sabía cómo explicar que soy una mujer, porque no sabía tampoco lo que era una trans. Me decían travesti y me imaginaba un hombre todo peludo, vestido de mujer, que trabajaba de prostituta. Era lo que la sociedad te impone", contó ella misma en un video publicado en YouTube en 2015, y replicado por la web Gabbah.com.



Luego reveló que sufrió bullying y anorexia. "Pesaba 75 kilos y en tres meses pasé a pesar 40, 43 kilos. Dejé de comer, me cortaba todo el tiempo. Me terminaron internando", detalló. "Yo todavía seguía con mi documento de sexo masculino y con mi nombre anterior. Todavía no había dicho lo que sentía, lo que era, lo que me pasaba, porque claramente no sabía cómo explicarlo", reveló.



Lo más fuerte llegó después, cuando dio detalles del calvario que vivió luego de ser expulsada del colegio.



"Estaba en un colegio privado en el cual me decían ’gordo pu...’, que ya era costumbre. Tuve un brote de ira en ese contexto, empujé a un preceptor porque me agarró del brazo para que saliera del aula y nada... Me terminaron echando del colegio a mitad de año, empecé a dejar de comer y a cortarme. Me cortaba todo el tiempo y la psicóloga decidió que me internaran. Me derivó a una clínica con psiquiatras y psicólogos por este tema, porque yo no sabía explicar cuál era mi problema y por eso me lastimaba tanto", reveló.



Su video: