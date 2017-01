Pasa el tiempo y en ampliación Parque La Vega no hay servicios

El 5 de febrero se cumple un año desde el momento en el que más de 800 familias recibieron un terreno por parte de Tierra y Hábitat en el barrio San Calixto, ex ampliación Parque La Vega. Después de casi un año, los vecinos aún no tienen los servicios de luz y cloacas. Para solucionar estos inconvenientes la gente tuvo que realizar conexiones clandestinas, "colgarse" del alumbrado público e improvisar pozos ciegos dentro de sus terrenos.

Los vecinos de la zona, contaron a El Tribuno, no pueden conectarse a la red domiciliaria de luz porque no están autorizados por la Municipalidad. Este medio pudo corroborar que ya hay casas que poseen medidores de luz, aunque son muy pocas. Consultado sobre esta situación, el director de Tierra y Hábitat, Ángel Sarmiento, aclaró que desde el organismo se están entregando certificados provisorios para que los vecinos de la barriada puedan iniciar los trámites para tener el servicio.

El funcionario aseguró que con ese papel no deberían tener problemas. Es más, Sarmiento aclaró que, de las casi 840 familias que viven actualmente en el barrio, cerca de 600 ya tienen la posibilidad de iniciar las gestiones para habilitar los servicios como corresponde. "Nosotros ya hablamos con Edesa y la Municipalidad. Es por eso que los vecinos del barrio San Calixto no necesitan catastro individual para conectar los servicios. Con la constancia que les entregamos es suficiente", comentó Sarmiento. Y agregó: "Hemos enviado un listado de las familias que tienen todos los trámites regularizados y están en condiciones de habilitar los servicios a la Municipalidad, a Aguas del Norte y Edesa. Es una lista que se actualiza cada dos semanas".

Con problemas

El titular de Tierra y Hábitat detalló que las personas que no tengan esa constancia o no aparezcan en la lista tienen algún litigio con respecto a la titularidad del lote, carecen de documentación o están ocupando el terreno. "Esas personas que no tienen documentación o han usurpado un terreno no van a tener una constancia para habilitar el servicio porque ese terreno tiene un propietario y es quien va a tener las constancias", aclaró el funcionario provincial.

Cloacas



Con respecto al servicio de cloacas, el titular de Tierra y Hábitat expresó que las obras ya fueron licitadas y que la empresa que ganó la oferta ya está trabajando. Pese a que las obras se habían anunciado el año pasado y se había dicho que iban a finalizar en diciembre, Sarmiento aclaró que en un plazo de seis meses los vecinos del barrio ya tendrán cloacas. También aseguró que las cañerías están instaladas bajo las calles pero aún no están conectadas a la red cloacal.

El único servicio con el que cuentan es el agua corriente de red. El denominado "nexo cloacal" para las 800 familias tendrá un costo de 17.208.944 pesos. "El tendido está listo, lo único que faltaba era un nudo de conexión a la colectora séptima que pasa por la ruta 26. Se hizo necesario una vez que nosotros tuvimos que expropiar el remanente del terreno para poder darle solución a estas nuevas familias", explicó Sarmiento. Y continuó: "No podíamos poner cerca de 1.200 viviendas a la anterior red cloacal porque la íbamos a colapsar. Entonces fue necesario el año pasado licitar una nueva obra". El funcionario comentó que ya se están realizando los movimientos de suelo para hacer el nudo de conexión a la red y que la obra es de casi un kilómetro.