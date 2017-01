Postrado y enfermo, pide ayuda para conseguir una silla de ruedas

Se trata de Ramón Aybar, quien solicitó hace un año la provisión de la misma al PAMI ya que no puede caminar ni valerse por si solo. Hasta el momento no obtuvo novedades. Delicada situación.

Sin poder valerse por sí mismo desde que su silla de ruedas dejó de serle funcional, Ramón Aybar pasa sus días postrado en una cama, ya que desde el PAMI, según manifestó, aún no recibió una respuesta acorde a sus necesidades a pesar de haber cumplimentado con todos los trámites correspondientes en abril pasado.

Aybar detalló que el valor de la silla que necesita es de 58 mil pesos, ya que debe contar con ciertas características que van indicadas por parte del médico. “El PAMI me quiso dar una que tiene un valor de 10 mil pesos, pero nada que ver respecto a la que solicita el médico, por ende, la rechacé y tuve que iniciar nuevamente los papeles”, dijo.

Pese al permanente reclamo, desde el PAMI de Salta, le dijeron que todo depende de Buenos Aires, donde luego le comunicaron que el dinero había sido enviado. Sin embargo, la silla aún no llega. “Cuando voy a preguntar acá por última vez me dijeron que no, que la plata todavía no había llegado”, agregó.

Sin ánimos de polemizar, destacó la atención del organismo provincial pero aclaró que cada día que pasa sin la silla es una verdadera odisea. “Seguimos esperando no sé si será como dicen de PAMI Buenos Aires que la plata ya está, ya que si es así, donde está”, finalizó.