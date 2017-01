Obligarán a los comercios a mostrar en la vidriera precios de contado y con tarjeta

El ministro de Producción, Francisco Cabrera, presentará este martes junto al secretario de Comercio, Miguel Braun, la resolución oficial sobre la llamada "transparencia en los precios". Cabrera adelantó que la resolución obligará a los comercios a que muestren en las vidrieras cuál es el precio al contado y el financiado con tarjeta.



Al referirse a los precios en los supermercados, el ministro señaló que "estamos trabajando con ellos acerca de las ofertas. No queremos interrumpirlas, eventualmente algunas. Pero el 40% de lo que venden, lo hacen con ofertas y no nos parece que sea razonable".

Ambos funcionarios explicarán el alcance de la norma que obligará a los comercios a informar de forma discriminada el precio de los productos en un pago y el valor en cuotas.



El jueves pasado, el subsecretario de Comercio Interior, Javier Tizado, se reunió con dirigentes de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), quienes le plantearon la necesidad de "transparentar el costo de las compras en cuotas con tarjetas de crédito en todos los comercios".



"Tiene que ver con la confusión que generan las ofertas y los pagos con tarjeta que supuestamente no tienen interés. Vamos a pedirle al comercio que exprese cuál es el precio de contado y el financiado con tarjeta. Cuando se vean los dos, no van a ser iguales, porque uno tiene un interés implícito", comunicó la semana pasada el ministro, en el marco de la visita que realizó al Foro Económico Mundial en Davos, Suiza.



Lo cierto es que, hasta el momento, los costos estan incluidos dentro del precio, por lo que ahora los comercios tendrán que discriminar según la modalidad de pago. La resolución, así, acaba con las famosas "cuotas sin interés".



Los comercios, de esta manera, no podrán diferenciar un precio de pago en efectivo de un precio ‘de listaÂ’.



Al recibir el dinero, el comerciante se ahorra las comisiones de la tarjeta de débito (1,5%) o de crédito (3%) y evita las retenciones a cuenta de IVA e Ingresos Brutos.



Se estima que la medida favorecerá la informalidad, debido al menor precio que pagarán los consumidores por comprar en efectivo.



Los funcionarios realizarán la presentación en la sala de conferencias de prensa de Casa Rosada, a partir de las 15, según anunció el Ministerio de la Producción.

Fuente: El Cronista.