Intendente santafesino pide "volver al garrote" para frenar la inseguridad

En medio del debate nacional por la edad de imputabilidad, un intendente de la provincia de Santa Fe realizó declaraciones explosivas y polémicas respecto a las leyes referidas a la lucha contra la inseguridad en el país. Se trató de Enrique Marucci, titular de la localidad de San Jorge, quien advirtió que para frenar la delincuencia, "hay que volver a lo riguroso, al garrote".



"Mientras siga la democracia, con estas leyes no se va a solucionar el delito", afirmó el dirigente en declaraciones al canal de TV local Impulso Televisora.



Y profundizó: "Si yo fuera presidente de la Nación, cerraría el Congreso y haría todo por mi cuenta porque mientras siga la democracia, con estas leyes no se va a solucionar la inseguridad. Hay que volver a lo riguroso, al garrote. Garrote, garrote y garrote para meter a todo el mundo preso; es la única solución".



Las palabras de Marucci surgieron a raíz de la difícil situación que atraviesa la provincia de Santa Fe respecto a la inseguridad. Asimismo, criticó al gobierno provincial de Miguel Lifschitz por tener una mentalidad "muy flexible", respecto a los delitos.



"Con este tema de los Derechos Humanos, estamos cayendo en un abismo. Antes, los Derechos Humanos eran para proteger a las víctimas, ahora son para los delincuentes", afirmó.



Y agregó: "Que las cámaras de la provincia de Santa Fe y el Congreso nacional se pongan a laburar y hagan leyes firmes, si no que se vayan".



Como si fuera poco, Marucci, que es intendente de San Jorge desde 1998, reafirmó sus dichos en una entrevista concedida al diario La Capital, de Rosario: "Si yo gobernara bajo otro régimen, a esto lo arreglo en dos patadas. Pero con el sistema democrático que tenemos no lo vamos a arreglar nunca".



"Cuando no hay decisiones políticas se traba el país. Hay que volver a algo duro porque si no los problemas los tenemos los ciudadanos", añadió.