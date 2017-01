Grave denuncia en Tartagal: jueces entregan en adopción a niños de familias pobres

Heredia dijo que tiene pruebas de esta afirmación y que en cuanto concluya la feria judicial de enero presentará un pedido de juicio político contra la jueza de Familia de Tartagal, Claudia Yanse, a quien ya denunció por “privación ilegítima de la libertad” de un niño de 7 años de edad, al que separó de sus padres a fines del año pasado.



Heredia dijo que como tartagalense no puede permitir que “los salteños nos manden esta gente acá”, e insistió en que hay jueces y otros funcionarios judiciales que sacan niños a familias humildes para entregarlos en adopción “a familiares y amigos”. “Jamás hablo sin prueba”, aseveró el abogado: “Tengo sentencia que le han dado al pariente”, añadió y consideró que es imposible que se trate de una mera casualidad porque “en la Justicia no hay nada casual”.



“Le han quitado (niños) a gente”. “Aquí la cuestión es que siempre les quitan los niños a gente pobre y humilde”, gente “pobre de Tartagal (que) no tiene defensa, y los que les ponen para que la defienda son los asesores que son parte de la corporación judicial. Entonces habría que cambiar las leyes para que esta gente tenga abogados particulares provistos por el Colegio”, aseguró.





Juicio político en Tartagal



Reiteró que en febrero va a “presentar el pedido de juicio político y se va a destapar una olla muy podrida aquí en Tartagal con respecto a este tema”. Y “el Hogar de Niños (Gualterio Ansaldi) de Tartagal es otra mafia”, añadió.



A este Hogar van a parar los chicos judicializados en la ciudad del Norte. Heredia señaló presentó pruebas “a los jueces (de) que se roban la plata del Hogar de Niños y hacen pasar hambre a los niños, y esto que digo está probado en juicio”, afirmó.



Heredia dijo en declaraciones a Radio Nacional Salta que con 30 años de experiencia en la Justicia llegó a la conclusión de que “el máximo poder” en una ciudad “lo tienen los sicólogos. Viene un sicólogo del Poder Judicial y dice que un chico está mal y un padre pierde los hijos”.



Como muestra de sus afirmaciones, leyó parte de dos actas de sicólogos. Una, de cuando se pronuncia por separar a un niño de su padre: “Hay una evidente distorsión en la relación padre hijo y creo que es perjudicial para el hijo”. Y otra de un pronunciamiento a favor de una adopción: “Entró la pareja adoptante, se vieron por primera vez con el niño, el aire se llenó de amor electrizante y quedó sentenciado que son unos para el otro”. Por lo que el abogado consideró que los sicólogos del Poder Judicial “son como Sábato y Borges”.



El abogado hizo estas afirmaciones al dar cuenta de que el Poder Judicial de Salta mantiene todavía institucionalizado a un nene de 7 años, a pesar de que no habría motivos para extrañarlo de sus padres, ciudadanos colombianos residentes en el norte. El niño es hijo biológico de la familia colombiana, pero fue internado por disposición de la jueza Yanse, luego de que un informe sicológico afirmara que estaba inestable emocionalmente, en momentos en que su padre estaba detenido.



Para el abogado, la internación fue “infundada”. Heredia recusó a la jueza y a la asesora de menores, “por un procedimiento irregular” e impugnó las actuaciones “por la carencia de la defensa”. Luego que Yanse se apartara, “empezó el peregrinar”, porque la causa ya llegó al cuarto juez, sin que se responda a las cinco solicitudes de restitución realizadas por el abogado.