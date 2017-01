La hija de Michael Jackson asegura que a su padre lo mataron

Paris Jackson, hija del legendario cantante Michael Jackson, realizó una serie de impactantes declaraciones a la revista estadounidense Rolling Stone. Aseguró que a su padre lo mataron y reveló que fue violada sexualmente.

En una entrevista, la joven de 18 años, habló sobre las dificultades que ha debido enfrentar en su vida, entre las que se encuentra la adicción a las drogas y al alcohol así como una depresión severa.

Sin embargo, uno de los momentos más duros fue cuando contó que sufrió un ataque sexual por un “completo desconocido” cuando tenía 14 años.

La joven no aclaró si se trató de una violación y evito dar detalles, pero aseguró que “no fue para nada una buena experiencia, y fue muy duro para mí”. “En ese momento, no se lo dije a nadie”, añadió.

A su vez, Paris relató que este tuvo una época donde cometió muchos intentos de suicidio. Uno de estos episodios ocurrió en 2013 cuando tenía 15 años.

Según recordó, intentó quitarse la vida cortándose las muñecas y tomando 20 pastillas del medicamento Motrin. “Era porque me odiaba a mí misma (…) Tenía baja autoestima, pensaba que no podía hacer nada bien, pensaba que ya no merecía vivir”, explicó.

Paris siempre había sido educada en casa hasta que su padre murió y más tarde comenzó a asistir a una escuela privada. Sin embargo, eso detonó su comportamiento autodestructivo al sentir que no encajaba con el resto de los estudiantes. “Traté de crecer muy rápido, y no era una persona muy buena que digamos”, aseguró.

Asesinato. Otra revelación impactante de la entrevista fue cuando la joven aseguró que su padre Michael Jackson fue asesinado. “Antes de morir, él creía que iba a ser asesinado“, recordó.

“Él hacía insinuaciones sobre gente que quería ir por él, y llegó a un punto en que decía ‘un día van a matarme‘”, sostiene Paris y remarcó que está “absolutamente” convencida de que su padre fue asesinado.

“Todo indica aquello. Suena como si fuera una teoría conspirativa y como si fuese pura mierda, pero todos los fans reales y todos en la familia lo saben. Fue algo planeado. Fue una mierda”, sentenció, y de igual modo culpó al exmédico de su padre, Conrad Murray, por la dependencia de su padre al fármaco que al final lo mató.