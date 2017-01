Estalló el debate en las redes por la feria judicial

El proyecto impulsado por el Gobierno Nacional que busca eliminar la feria judicial en todo el país, generó fuertes repercusiones en el seno de la sociedad salteña, quienes en su mayoría mostraron un fuerte respaldo, o al menos, así lo dejaron en claro a través de las redes sociales.

Consultados por InformateSalta acerca de la iniciativa, consideraron un “abuso” que tengan 45 días de receso. “Hay muchos casos por resolver, tienen los expedientes amontonados y la justicia es demasiado lenta, creo que se podría reducir el descanso y trabajar más por la gente como lo hacen hospitales y policías, basta de privilegios para unos pocos”, opinó un usuario.

En ese mismo sentido, destacaron que deberían turnarse para tomar vacaciones como el resto de la sociedad. “Muchas gente trabaja y va rotando las licencias, es como debería ser siempre la justicia no debería dejar de trabajar nunca. No deben existir pausas para hacer cumplir la ley, a causa de los recesos los juicios se atrasan y la justicia de Salta está cada vez esta peor, a laburar todos y cada uno tenga sus vacaciones cuando les correspondan”, agregó otro.

El argumento de la gran mayoría fue la necesidad de generar “igualdad de condiciones” entre los trabajadores. “Me parece excelente que tengan las mismas condiciones laborales que el resto de los ciudadanos, también tendrían que rever sus sueldos y aumentos y su no retención por AFIP, todos los trabajadores debemos ser iguales”, expresaron.

Sin embargo, también hubo algunas voces en contra. “Existen empleados que muchas veces toman audiencias hasta altas horas de la noche. Se trabaja y mucho, y la paga no es justa. En las ferias si se trabaja, no todos pero el descanso es necesario. Hay mucha gente que pasa muchas horas en tribunales para sacar el trabajo al día. No es justo criticar sin saber lo poco que se valora al empleado judicial”, respondió otro.

Otro hizo mención a que se trata de un derecho adquirido. “Es una conquista gremial, cada sector tiene un convenio que se logra a través de la negociación, por ello los bancarios, los camioneros, tienen convenios con mayores beneficios que otros gremios que no tienen tanta fuerza”, justificó un usuario.

Más criticas

Muchos también aprovecharon el debate para reclamar por supuestos ‘acomodos’ y sueldos demasiado abultados. “Basta de acomodo en la ciudad judicial todos son hijos o sobrinos. Siempre tienen un parentesco ahí deberían empezar a limpiar. Me dan asco sólo están para proteger y defender a los delincuentes”, resaltó otro usuario.

También hubo quienes criticaron la atención. “Te atienden mal, son atrevidos, mal educados y fríos de alma, ganan muy bien y siempre tienen excusa para no trabajar, hay que darles cursos de trato a las personas, los que van a la ciudad judicial no nacen con un libro bajo el brazo y son personas sencillas y humildes”, relató otro.

¿Y los políticos?

Por último, hubo quienes no solo apoyaron la iniciativa de suprimir la feria sino que doblaron la apuesta: “También debería el presidente mermar sueldos y vacaciones a senadores diputados concejales que cobran y no hacen nada”, detallaron.