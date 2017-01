Reconoció a un ladrón en un micro y los pasajeros le dieron una paliza

Un joven acusado de robar un celular en Chubut fue golpeado por los pasajeros de un colectivo tras ser identificado por la víctima.

El asalto ocurrió el lunes cuando Nahir esperaba el colectivo y fue sorprendida por un delincuente, quien bajo amenazas le arrebató el teléfono celular y luego escapó.

Dos transeúntes la tranquilizaron y le pidieron que regresara a su casa. Una vez que ascendió a un colectivo de la línea 2, Nahir reconoció al delincuente que iba sentado en una de las butacas e inmediatamente le reclamó que le devolviera su teléfono.

Según el testimonio de la víctima, el ladrón se negó a devolverle su celular y se puso violento. "Me quiso pegar en pleno colectivo", relató la joven.

"Le fui a intentar sacar mi celular y me empujó, me quiso golpear, el chofer y los que estaban ahí saltaron a defenderme", contó la adolescente quien agregó: "el chofer me dijo que está grabado todo por la cámara del colectivo". Los pasajeros que se solidarizaron con Nahir le dieron una brutal golpiza a E.G (16), pero no devolvió el teléfono.

Luego del incidente, Nahir se enteró que su novio conocía al ladrón. Es más, el novio de la víctima recibió mensajes y audios de WhatsApp de la persona que le había robado el celular a su novia.

"Le mandó fotos de cómo le habían pegado para que lo dejemos en paz, pero no me entregó el teléfono y tengo cosas importantes en ese celular", describió la víctima.

