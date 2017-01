“Diego Barreto no es bajo ningún punto de vista un preso político”

Luego que la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat (FTV) y el partido MILES solicitaran la libertad del ex subsecretario de Tierra y Hábitat, Diego Barreto, acusado de integrar una asociación ilícita que estafaba con lotes, bajo el argumento que se trata de ‘un preso político’, Ivette Doussett, subsecretaria de Asuntos Vecinales, aseguró que “no lo metió preso el Poder Ejecutivo, sino la Justicia”, luego de corroborar al menos 200 denuncias en su contra.

Si bien aclaró que no tiene pruebas, en diálogo con InformateSalta, Dousset indicó que Barreto y su séquito jugaron con la ilusión y con la necesidad de miles de salteños. “Les pedían fortunas a familias de escasos recursos, que vendían la moto, los televisores, y entregaba hasta su camisa y su tarjeta social para poder acceder a los lotes”, expresó.

Con respecto al motivo por el cual los hechos no salieron antes a la luz, aseguró se aprovecharon de mucha gente que por miedo a ser penalizada y por no tener un recibo que mostrar como prueba, no denunciaba. “Durante mucho tiempo esto vino pasando y no teníamos manera de denunciar, en cuanto hubo pruebas se lo imputó penalmente”, sostuvo.

Sin embargo, aclaró que las estafas y las irregularidades no comenzaron con los lotes en Parque La Vega, sino mucho tiempo antes, y citó como ejemplos a los barrios La Paz, Mera Figueroa, Sanidad II, Solidaridad 4ta etapa, Primera Junta, Barrio Justicia, Juan Manuel de Rosas, 17 de Octubre, Barrio Norte Grande, Palmeritas, Atocha, La Lonja, entre otros. “No es un caso novedoso”, expresó a InformateSalta.

En ese marco, comentó que muchos de los damnificados manifestaron que Diego Barreto “los mandaba a asentar” para ver si con esa presión podía acelerar la entrega de los lotes, y luego cobrarles una importante suma. “Promovía asentamientos para después presionar a través de la misma gente al gobierno, en apurar la entrega o el loteo”, señaló.

Por último, sostuvo que la FTV y Miles están montándose sobre el movimiento que se está haciendo sobre el caso de Milagro Sala para transformar a Diego Barreto en un preso político y cambiar su imagen ante la gente. “Son miles los salteños que han tenido que pagar por la adjudicación de terrenos, yo veo ahí un delito económico, no veo nada que sea político”, finalizó.