Fin de la Feria judicial: “No es trasladable a las justicias provinciales”

Siguen las voces con respecto al proyecto impulsado desde el Gobierno de la Nación, el cual apunta a darle fin a la denominada feria judicial. En esta oportunidad, fue el turno del titular del Colegio de Magistrados de Salta, Eduardo Barrionuevo, quien se refirió al tema en cuestión.

En diálogo con FM Aries, Barrionuevo dio su parecer, afirmando que este proyecto está pensado solo para el ámbito federal judicial. “En primer lugar es un proyecto que está pensado en orden a la justicia federal, no es trasladable inmediatamente a lo que hace a las organizaciones de las justicia provinciales”, aseveró.

No obstante, Barrionuevo no dudo en sostener que la feria judicial no se toma descanso en la provincia de Salta, lo cual queda en evidencia a través de las actuaciones en los casos policiales ocurridos durante enero: “Los seguimientos de las noticias policiales del mes de enero nos dan cuenta que la Justicia en Salta no se encuentra paralizada, sino funcionando evidentemente, trabajando con respuestas prontas, como ha sido el Femicidio de Neri o la captura del hijo asesino de la señora Neri”.

“No se puede desconocer el derecho a descanso y a vacaciones de ninguno de los operadores del sistema judicial”, remató el titular del Colegio de Magistrados y concluyó afirmando que esta iniciativa no solucionaría las demandas del pueblo en la materia. “La mayor respuesta de Justicia que necesita la gente no se soluciona debatiendo este tema”, finalizó.