Mirá el nuevo tatuaje que se hizo Florencia Peña

La discreción había sido una virtud para que Florencia Peña (42) mantuviera oculto el enorme tatuaje que se está haciendo sobre la cola y parte del muslo de la pierna derecha. Sin embargo, un simple paseo por la playa de Mar del Plata, de la mano de su pareja, Ramiro Ponce de León (42), dejó el grabado en la piel de Flor al descubierto.

Black Tatoo. @american_tattoo ❤️❤️ @revistagenteok Una foto publicada por Florencia Peña (@flor_de_p) el 25 de Ene de 2017 a la(s) 10:11 PST

Entonces, a la actriz no le quedó otra que contar qué se hizo. "Confieso que me hubiera gustado que no me enganchen todavía, porque no está terminado. Estoy con tan poco tiempo por las grabaciones de Quiero vivir a tu lado que no puedo ni hacerme las uñas. Pero ya falta menos para lucirlo completo, con otra cosa en el otro cachete. El diseño lo busqué bastante. Llevo mucho tiempo con ganas de hacerme un tribal ahí, y hace casi dos meses que lo arranqué en American Tattoo. Está llevando un laburo enorme. Son muchas sesiones, muy dolorosas, de varias horas, pero el resultado es brillante", explicó Peña a la revista Gente, que además publicó las fotos.

Con mucho humor, Flor Peña se refirió a la presunta intención de taparse su cola: "Mi cola no hay como ocultarla, Me estoy poniendo grande y en algún momento se empieza a cascotear. Este tattoo me realza un poco la cola".