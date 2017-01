Andrés Cruz, el femicida que quemó a su pareja, mintió dos veces

"Quiero que se haga justicia. Justicia por mi hija. Justicia por mi nietita. Justicia, justicia...". El reclamo le sale a Fany Aideé Coro, mamá de la joven quemada por su pareja. "No, no me puedo quebrar, tengo que estar bien, tengo que luchar por mi nietita", dijo en una entrevista con diario El Tribuno.



Ayer en la tarde le entregaron el cuerpo de su hija Carolina Saracho, la joven de 28 años que el sábado 21 fue quemada por su pareja, Andrés Cruz, de 22 años, en la casa que compartían en barrio Norte Grande. La muchacha tenía el 80 por ciento del cuerpo quemado y tras batallar cuatro días falleció el martes al atardecer en el hospital San Bernardo.



"Sabíamos que tenían peleas de pareja, pero nunca pensé que iba a pasar esto. Ellos habían ido a pasar las fiestas de fin de año con nosotros en Buenos Aires, pero no vimos nada que llamara la atención", aseguró la mujer.

Por celos



La semana pasada Carolina le contó a su madre que habían tenido una pelea con Andrés y que él le había pegado. "Yo me enojé mucho y le dije que se viniera con nosotros, que yo le mandaba los pasajes, que agarre los documentos de la nena y que se venga. Al principio estuvo de acuerdo pero al otro día me llamó y me dijo que no, que ella quería hacer bien las cosas, que iba a hablar con él...", recordó.



Sobre el motivo de la pelea, la mujer le preguntó a su hija y la respuesta fue casi obvia: "Por celos, porque parece que la madre le cubría cosas a él y ella había discutido ese día con la suegra, entonces él se enojó y le pegó. Ahí fue cuando le dije que se viniera, que le mandaba los pasajes".



La relación



Hace casi tres años Carolina Saracho conoció a Andrés Cruz en Buenos Aires y comenzaron su relación. Poco después la joven quedó embarazada (ella ya tenía un hijo de una relación previa) y cuando nació su pequeña beba, la pareja se trasladó a Salta. "Ahora se habla de que él la dejaba encerrada, que parece que le pegaba. Yo dos veces quise llevármela a Buenos Aires pero siempre era lo mismo, ese día se animaba y al otro día llamaba diciendo que había hablado con él y que todo iba a estar mejor", relató Carla.

"Parece que ella le creía que él iba a cambiar y que iban a estar bien", dijo resignada Fany a El Tribuno.









El ataque



El sábado, cerca de las 6.30, habría ocurrido la agresión. Cerca de las 8, el sistema 911 recibió un alerta sobre una joven quemada en una casa del barrio Norte Grande. Al llegar la patrulla, encontraron a Carolina con gran parte del cuerpo quemado.



Andrés dio dos versiones: a la Policía, que su novia había querido suicidarse. Después, frente al fiscal aseguró que fue un accidente porque él tenía en una mano una botella de alcohol y en la otra un cigarrillo encendido. "No sé qué le pasó a este chico, no sé qué se le cruzó por la mente. Él dice que fue un accidente, pero no, no es así porque mi hija estaba toda quemada. No le dejó ni las uñas del pie. Mi hija era una momia, no la reconocí, salvo un tatuaje que tenía en el hombro", remarcó la señora.