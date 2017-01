Tremendo: Descubrió que su novio le era infiel por los ruidos sexuales de su vecina

Una joven acudió a la justicia británica para denunciar y mantener lejos de ella a su pareja que causó un enorme revuelo en Reino Unido. Se trata de un caso de infidelidad, cuyas pruebas llegaron a Facebook y se volvieron virales.

Danielle Davies, de Feltham, al oeste de Londres, contó que llevaba seis meses viviendo con su novio, Shane Morris, cuando comenzó a sospechar que era víctima de un engaño.

Mientras que ella trabaja, su pareja se quedaba en el departamento ya que no tenía empleo.

Davies, de 24 años, se había hecho amiga de su vecina del piso superior, a quien contaba sus sospechas, sin imaginar que era la mujer con quien lo engañaba su novio.



“Ella y Shane se llevaban muy bien. Él siempre subía a pedirle un cigarro y se tardaba media hora en regresar. Pero él era así, había veces que iba a la tienda y regresaba una hora después, siempre tenía una excusa para su tardanza, yo quería creerle, pero había algo que siempre me molestaba”, contó la joven al medio inglés The Sun.



Danielle no descubrió la verdad sino hasta que uno de sus amigos le reveló que “todo el mundo sabía que Shane la engañaba”. Danielle, tras confirmar el engaño al ver las conversaciones de su pareja en el chat de su cuenta de Facebook, se mudó con su madre y decidió vengarse, publica Contexto.

Fui a sus mensajes y comencé a leerlos. Había docenas de ellos entre él y otras mujeres. No solo me había engañado con dos mujeres, había muchas más. Y lo peor, que una de esas mujeres era nuestra vecina de arriba. No podía creer lo que estaba leyendo. Él no había subido solo por un cigarro, había subido para tener sexo. Todo el tiempo ella había pretendido ser mi amiga. Yo creía que los ruidos que venían de arriba eran de ella y su novio, pero no lo eran. Eran de ella y mi pareja Shane”, comentó la joven.

Danielle, que conocía la contraseña del perfil del Facebook de su ex novio, decidió vengarse: tomó capturas de pantalla de los mensajes, los publicó en el muro de Shane y etiquetó a amigos y familiares.



Todo esto sucedió mientras ella estaba embarazada. La joven dio a luz a su hija llamada London y ahora vive en su propia casa con su pequeña. En tanto, consiguió que Danielle, quien no quería dejarla en paz, se mantenga alejado tras obtener una orden judicial.