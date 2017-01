Una salteña participará de un prestigioso campamento científico en Chile

“Es un honor ser la única salteña seleccionada”, aseguró Camila Pinat, quien fue una de los 10 argentinas elegidas entre más de 500 postulantes para participar del prestigioso campamento científico Bayer Kimlu 2017, que se realizará del 7 al 17 de marzo en la Reserva Biológica Huilo Huilo (Chile), que tienen como fin formar líderes en ciencia, tecnología, ingeniería, y matemáticas en un ambiente de alta exigencia.

Camila no ocultó su satisfacción por conocer un montón de gente que tiene sus mismos intereses. “Es un campamento de ciencia, con inmersión total en la naturaleza, vamos a hacer ciertas rutas de trekking, y experimentos pero no me dicen exactamente las actividades para no perder el factor sorpresa”, contó.

Por otra parte, destacó que tomó conocimiento del campamento en el curso "Física al alcance de todos" que realiza en la UNSA, a cargo de Daniel Córdoba. “Es un curso muy bueno que se dicta todos los sábados mañana y tarde, tiene nivel 1 y 2, yo me enteré por ese curso y decidí postularme”, sostuvo.

La joven comentó que siempre le interesó la ciencia. “Hace unos años participé en un concurso de cristalografía, con mi profesora en el colegio, y yo creo que ir al curso de física y Daniel (Córdoba), te abren la mente”, finalizó. ¡Éxitos!