Tini Stoessel en la tapa de Gente con una malla diseñada por una salteña

Este verano Tini Stoessel la rompió en Instagram con una malla blanca cavada, con la espalda desnuda y vuelos en el frente. Su publicación recibió miles de comentarios de seguidores de todo el mundo. El pasado martes el atractivo modelo volvió a ser noticia cuando la actriz -conocida internacionalmente por su personaje de Violeta- lo mostró posando sensualmente para la tapa de la revista Gente. Lo más interesante es que la malla que revoluciona las redes sociales y las revistas fue diseñada por la joven salteña Manuela Massafra, creadora de la marca Ramé.

Manuela tiene apenas 25 años, pero aseguró a INSalta que “desde siempre fui una apasionada de la moda”. Pese a que estudió Administración de Empresas e hizo una Maestría en Marketing, “desde hace un par de años tenía la idea de crear una marca de ropa, especialmente de trajes de baño, que es lo que más me gusta diseñar. Al principio postergué la idea, pero en 2016 decidí que era el momento de hacerlo, y me lancé a la aventura”, contó entusiasmada.

Así nació Ramé, como un producto original y exclusivo. “Desde un principio apunté a hacer algo distinto, con diseños y estampados originales. La idea era pegar en un target de clientes a las que, igual que a mí, les gustara seguir las tendencias y estar siempre a la moda”, agregó.

Hace un par de semanas, inesperadamente, la cuenta de Instagram de Ramé prácticamente explotó. “Comenzamos a ver que nos etiquetaban en todas partes y en distintos idiomas y no lo podíamos creer. Tini Stoessel había subido a su cuenta fotos con un modelo nuestro, y como ella es un personaje famoso en muchísimos países, recibió miles de comentarios. Incluso se hicieron notas con el título ´El look de Tini en las playas argentinas´ que tuvo muchísimas interacciones. Después nos enteramos que una amiga suya le había regalado la malla y que a ella le encantó y decidió compartirlo en Instagram. Yo le mandé un mensaje de agradecimiento, porque nos dio una mano increíble”.

La convulsión en las redes se reanudó el pasado martes, cuando apareció nuevamente con la malla en la tapa de la revista Gente. “Ella es tan popular, que cualquier publicación suya incluso trasciende los límites de Argentina. Estoy chocha”, confesó.

Sobre Ramé, Manuela Massafra contó que ella misma elaboró los diferentes modelos de la marca. “trabajo mucho no sólo en los modelos, sino también en el diseño de las estampas. Me encargo de hacerlas y sublimarlas en telas, lo que le da un toque distinto a cada producto. Para la confección, trabajo con modelistas y un taller”.

@tinitastoessel increíble en su #AmeliaChic by @fashiontvla 🙌🏽🌊🔝🌸 Una foto publicada por RAMÉ • BIKINIS MUY COOL (@rame.arg) el 25 de Ene de 2017 a la(s) 11:58 PST

Consultada acerca de la comercialización, explicó que “aprovecho mucho las redes sociales. Instagram es nuestra vidriera al mundo. Hasta ahora habíamos trabajado con 'influencers', que son chicas que tienen muchos seguidores en esta red social, pero lo de Tini superó todo lo que habíamos hecho”.

Luego agregó que “tenemos además una tienda online, donde podés comprar y en dos días recibir tu malla en cualquier parte del país a través de Mercado Envío, que es el sistema de distribución de Mercado Pago. Ese es nuestro principal sistema de venta y funciona, porque cada vez se vende más. También tengo un showroom en mi departamento en Capital Federal. Este es un recurso que se usa mucho en el mundo de la moda. No tiene venta a la calle, pero las chicas te contactan por Instagram, vienen, se prueban y compran por cualquier medio de pago”, detalló.

Consultada sobre los próximos pasos, Manuela confesó que “mi idea con Ramé era no dejar de darme el gusto de probar suerte en el mundo de la moda, que me apasiona y me entusiasma. Pero las ventas fueron buenísimas, y el alcance que le dio Tini Stoessel a la marca superó mis expectativas. A partir de esto, ya estoy trabajando en la colección del verano 2018. Estoy cerrando los modelos para tener la colección lista en julio próximo, que es generalmente cuando comienza la comercialización mayorista de la temporada de verano. Además, quiero desarrollar los mercados de Chile y Uruguay, porque encontré que hay muchas chicas a las que les gusta mucha moda argentina y están dispuestas a consumir mis productos. Tengo muchas ideas y muchas pilas para seguir trabajando, así que voy a seguir a full con este proyecto apasionante”, concluyó.