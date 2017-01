“Pelaa” Herrera y una infancia traumática que dejó huellas

Es hijo de “Chirete”, quien asesinó a su madre frente a sus propios ojos y luego le quitó la vida a otra pareja. Nunca recibió contención psicológica y trató de suicidarse al menos cinco veces. Hoy está detenido e imputado por amenazar a su ex pareja.

Gabriela Arellano, abogada de Gabriel “Pelaa” Herrera, detenido e imputado por amenazar a su ex pareja con un arma de fuego y efectuar disparos, ante los micrófonos de Radio Vos, se refirió a la difícil infancia que atravesó su defendido luego de ver como su propio padre (Chirete) mató a su madre durante una visita al Servicio penitenciario de Metán.

La letrada comentó que tenía tan solo 10 años, cuando mediante Cámara Gesell atestiguó en contra de su papá. “Él fue en su momento un muchacho muy fuerte para poder enfrentar el tema de la justicia, y para poder servir como testigo para que se esclarezca el homicidio de su mamá”, sostuvo.

No obstante, resaltó que “Pelaa” nunca recibió contención y que producto del trauma trató de quitarse la vida más de cinco veces. “Se pidió muchas veces intervención de psicólogos porque antes dentro de los centro de salud no había psicólogos y cuando pedíamos turno en el hospital nunca tenían o no trataban niños”, agregó.

Con respecto al delito que se le imputa, sostuvo que no está comprobado que su defendido haya accionado el arma contra su ex pareja, y agregó que nunca fue notificado de ninguna denuncia ni de prohibiciones de acercamiento, por lo cual, no se le imputó desobediencia judicial.

Por último, se refirió al caso Andrea Neri, quien fue ultimada por el padre de su defendido durante una visita intima en el penal de Villa Las Rosas. “Hemos quedado todos totalmente consternados y creo que se han tomado de parte del gobierno medidas totalmente incorrectas”, finalizó.