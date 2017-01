El “Chaqueño” Palavecino… ¿desembarca en la política?

Por su carisma y reconocido por su éxito como cantante folclórico, Oscar Esperanza Palavecino, conocido en el ambiente del espectáculo como “El Chaqueño”, sería tentado por los dirigentes de Cambiemos para desembarcar en la arena política, ante la acefalía de candidatos que ‘simpaticen’ con el electorado salteño.

En ese marco, el actual senador nacional Juan Carlos Romero, según dio a conocer FM Aries, apoyaría la idea de que el Chaqueño se presente como candidato a diputado nacional en primer término, mientras que su hija Bettina lo acompañaría en la lista por el cupo femenino en segundo. La razón sería que Bettina mide poco y no es tan conocida por el electorado.

Si bien todavía no fue confirmado, no sería descabellado que la política vuelva a acercarse a las luces del espectáculo más teniendo en cuenta que el “Chaqueño” es un hombre con un fuerte arraigo en la gente, reconocido por labor social en el norte de la provincia y que se muestra "limpio".

Cabe destacar además que por el macrismo ya compitieron el ex futbolista Carlos Mac Allister, el ex árbitro Héctor Baldassi y el humorista Miguel Del Sel, por nombrar solo algunos ejemplos.