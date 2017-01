Insólito: kelpers piden que Trump haga un muro "antiargentinos" en Malvinas

Un grupo de internautas kelpers que se expresa a través de las redes con virulencia e ironías sobre Argentina y sus reclamos sobre Malvinas, le pidió a Theresa May, primera ministra británica, que le solicite a Donald Trump que levante en el archipiélago un muro como el que intenta construir en la frontera con México para mantener alejados a los argentinos.



"Hola Theresa May puede por favor preguntarle a Donald Trump si puede construir un muro para mantener a la Argentina afuera. Gracias #Falklands", escribió el grupo en Twitter, a través de la cuenta @falklands_utd.



Pero fueron por más: en un segundo mensaje, el grupo se burló la Argentina y su economía: "Pero no se preocupe, nosotros vamos a pagarlo. Argentina no se puede hacer cargo de un balde y una pala, menos de hacer un muro de verdad", dispararon.



El mensaje isleño llega luego de que Trump firmara ayer la orden para comenzar a construir 3.000 kilómetros de muro en la frontera con México, una de sus grandes promesas de campaña. Y no se privaron de utilizar su slogan.



Por otro lado, el "mensaje" llega en medio de un acercamiento entre la Argentina y Gran Bretaña mediante una serie de propuestas políticas comunes, incluyendo un segundo vuelo a las islas, pero también tras un ataque vandálico al cementerio argentino en Darwin, que generó repudio en ambos países.



Mirá las publicaciones:

Hi @theresa_may - can you pls ask @realDonaldTrump if he can build us a wall to keep Argentina out? Thanks. #Falklands — Falkland Islands (@falklands_utd) 26 de enero de 2017

FREE history lesson for Argentina: The #Falklands have existed longer than you've been a country. End of lesson. 🇫🇰✌🏼️ — Falkland Islands (@falklands_utd) 26 de enero de 2017

The #Falklands have existed longer than Argentina has been a country. Read some history books. Or google it. No excuse for ignorance. https://t.co/JDbkUYmIyO — Falkland Islands (@falklands_utd) 26 de enero de 2017