Lo que faltaba: "El negro del WhatsApp" tiene su propio juego para Android

Es el nuevo título del estudio argentino que lanzó Taxis vs. Uber y Trump Jump para smartphones y tablets con Android.

El famoso "Negro del WhatsApp", el ícono viral del 2016, pegó el salto al mundo de los videojuegos y es el protagonista principal de Hard hat challenge, el nuevo título del estudio que lanzó Taxis vs. Uber y Trump Jump para smartphones con Android.

La actualidad, en muchos de los casos, resulta ser el disparador de los títulos desarrollados por Artik Games Studios, una joven empresa argentina que desarrolla videojuegos para móviles.

De esta premisa surgió la idea de incluir al "Negro del WhatsApp" en Hard Hat Challenge. Este ignoto personaje, que se hizo famoso por el notorio tamaño de su pene, no dejó grupo de chat sin invadir durante todo el año. En todos esos casos no había posibilidad de no toparse con el atributo de este personaje.

Pero no todas fueron buenas noticias. Apple, por ejemplo, no les permitió publicar el título en su tienda de descargas por el tipo de personaje en el que se basaba el videojuego.