Rodolfo D’Onofrio: “Hay que refundar la AFA”

El presidente de River sostuvo su impresión de que "la AFA hay que refundarla, porque tiene buenos dirigentes pero carece de un proyecto", al tiempo que se mostró escéptico respecto de que el comienzo del campeonato de primera división se concrete finalmente el viernes 10 de febrero.

"Hay tantas cosas que hacer, que es difícil llegar al 10 de febrero para que empiece el campeonato. Sin la rescisión del contrato de Fútbol para Todos no se puede ir a buscar al sector privado. El Estado puede decir no sigo más, pero hay un compromiso vigente. No podemos saltar al vacío y terminar con uno sin tener otro", afirmó D'onofrio en diálogo con TN.

"El día que se apruebe la rescisión del contrato con el Estado tenemos que firmar simultáneamente otro. Los clubes hoy están desfinanciados por la falta de pago de la AFA además de sus propias responsabilidades, es cierto, pero el panorama del fútbol argentino es catastrófico. Y nuestra sensación es que el final de Fútbol para Todos fue muy de golpe", enfatizó.

El titular riverplatense precisó que los clubes "le deben a la AFA 1.100.000.000 de pesos. Pero acá se favorecieron a unos y se perjudicaron a otros. River nunca tuvo cuentas corrientes y otros clubes sí. Nosotros debíamos 10 millones de dólares a los bancos. Por eso considero que no se le puede dar dinero graciosamente a cualquier club".

El gobierno nacional, haciendo extensiva una intención que también comparte FIFA, condicionó hoy a los clubes "a aprobar el nuevo estatuto, crear la Súperliga y alcanzar el desendeudamiento, a cambio de recibir un resarcimiento por la finalización de Fútbol para Todos".

"El gran problema es si hay consenso para aprobar el nuevo estatuto. Porque acá es necesario tener idoneidad, proyectos, equipos, y no importa si el presidente de AFA es de un club chico. Pero no sé si el ascenso va a aprobar el nuevo estatuto cuando con él pasarían a estar en minoría, mientras que con el actual tienen la mayoría en la Asamblea", estimó.

"Nosotros queríamos 350 millones de pesos en concepto de rescisión más los 180.000.000 del sponsor (Axion Energy), que totalizaban 530.000.000, y otros 350.000.000 con carácter indemnizatorio hasta llegar a los 880.000.000", precisó D'onofrio.

D'onofrio, que en la Comisión de Clubes de primera que por estos días intenta negociar con empresas privadas estadounidenses los derechos de televisión apoya a Marcelo Tinelli junto a Nicolás Russo, integrando un grupo antagónico al que lidera Daniel Angelici, quien promueve a Claudio Tapia, presidente de Barracas Central y líder del ascenso, junto a Hugo Moyano de Independiente, Víctor Blanco de Racing y Alejandro Nadur de Huracán, para presidente de AFA, cerró la charla con una letanía, esa que impuso desde el comienzo: "La AFA hay que refundarla".